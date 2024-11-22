Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру

Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру

Футболист Миранчук: хотелось бы завершить карьеру в российском клубе
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Миранчук добавил, что сейчас назвать клуб, в котором он бы хотел завершить карьеру футболиста, он не готов. Однако спортсмен уверен, что это точно было бы в России.


«Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», — отметил футболист.
Читайте также:

Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»

Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024

Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч
#матч
#клуб
#сборная россии
#спортсмен
#футболист
Чешский хоккеист Клок покинул «Нефтехимик»
22 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/vchal

Чешский защитник Лукаш Клок покинул хоккейный клуб «Нефтехимик». Как стало известно, игрок расторг контракт по собственной инициативе.
Клок покинул «Нефтехимик», указав в качестве причины семейные обстоятельства, сообщает Metaratings.ru. Однако при этом ему не придется выплачивать клубу денежную компенсацию, а «Нефтехимик» сохранит права на хоккеиста.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за травмы ноги. Капитан команды получил ее во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнеров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

Читайте также:

Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»

Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ

Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне НХЛ
#права
#матч
#игры
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»
22 ноября 2024, 08:41

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, сообщила, что капитан команды пропустит от четырёх до шести недель. 19 ноября он получил травму ноги в матче с «Ютой».
Ту игру «Вашингтон» выиграл со счётом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнёров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился.

Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости. Лечение и восстановление займёт от четырёх до шести недель. Овечкин не сможет помочь своей команде как минимум в 12 матчах. Это самый большой отрезок, который пропустит Александр за всю карьеру в НХЛ. Ранее максимальное количество игр, которые он пропускал из-за травмы, — шесть в 2009 году. Всего за 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 — из-за травм.

В нынешнем сезоне российский нападающий забил 15 шайб и отдал 10 голевых передач в 18 играх. На данный момент он является лучшим снайпером лиги. Всего в его активе 868 голов в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) Овечкину осталось забросить 26 шайб.

Читайте также:

Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ

Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне НХЛ

Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов
#лечение
#нхл
#травмы
#овечкин
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» ожидает 20 тысяч зрителей на матч против «Локомотива»
21 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/ALFSnaiper

В ФК «Спартак» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче против ФК «Локомотив» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в субботу, 23 ноября, и стартует в 18:00 по мск.
Об ожиданиях «Спартака» увидеть на трибунах во время матча с «Локомотивом» до 20 тысяч болельщиков стало известно Metaratings.ru.

Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ не хватает стабильности. По его словам, команда играет то хорошо, то не особо, потому ей будет тяжело завоевать золотые медали.

Читайте также:

Ещенко раскрыл, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Семин раскрыл, какие команды способны навязать борьбу лидерам РПЛ

Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита
#медали
#спартак
#рпл
#футболист
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024
21 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник ФК «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы на чемпионате Европы 2024 года, если бы получила допуск к международным соревнованиям. По его словам, футболисты стали хорошо понимать требования главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.
«У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Чемпионат Европы 2024 года проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победу на нем одержала сборная Испании в матче с Англией со счетом 2:1.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

Читайте также:

Гладилин назвал виновных в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ

Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой

Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»
#чемпионат европы
#матч
#призыв
#рф
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч
21 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
Ранее на матче сборных России и Сирии болельщики развернули большой плаката с призывом вернуть Дзюбу в состав национальной сборной.
«Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы. Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы [главный тренер сборной России Валерий] Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», — поделился Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что бывший капитан сборной России находится в одном голе от рекорда по числу забитых мячей за национальную команду. Последний свой матч в ее составе он сыграл на Евро-2020 против Дании.

Читайте также:

«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба

Артем Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»

Осипов предрек приход Дзюбы в Медиалигу
#евро
#матч
#футбол
#спорт
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ
21 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий СКА Сергей Андронов заявил, что верит в способность нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Самого капитана он назвал большим мастером и великим снайпером.
«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин — большой мастер, великий снайпер. Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», — поделился хоккеист в беседе с Metaratings.ru.
Сейчас россиянина от рекорда Гретцки отделяет 26 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39 . Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов 10 передач) за сезон. За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.

Читайте также:

Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне РПЛ

Овечкин повторил рекорд 1968 года

Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов
#рекорд
#нхл
#овечкин
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартуют турниры Кубка Swimcup по плаванию в бассейне
21 ноября 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Раменском 24 ноября проведут первый турнир международной серии по плаванию в бассейне на спринтерские дистанции для профессионалов и любителей – Кубок чемпионов Swimcup. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В бассейне «Сатурн» Раменского городского округа с ноября по март пройдёт пять стартов. В программу войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 м вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Помимо этого, в новом сезоне впервые будут организованы соревнования «Детской лиги» для детей от 8 лет.

Подать заявку на один из заплывов в Раменском можно на сайте серии Swimcup.
«Московская область соберёт сильнейших пловцов, предпочитающих короткие дистанции. В этом году популярность серии Sprint выросла на 30%. Заплывы в Раменском обещают стать самыми зрелищными в сезоне на закрытой воде. Планируем, что на каждом из турниров выступят более 450 участников», – сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Турниры будут проводиться 24 ноября и 22 декабря 2024 года, а также 26 января, 23 февраля и 30 марта 2025 года.

В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать подробнее о проекте можно на сайте.

Читайте также:

Спортсмены Подмосковья завоевали 45 наград первенства мира по универсальному бою

Три городских округа Московской области стали лучшими в пропаганде физкультуры и спорта

Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
#спорт
#минспорт мо
#раменский городской округ
#соревнования
#плавание
#бассейн
#подмосковье
#московская область
#суперлига подмосковья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне НХЛ
21 ноября 2024, 15:36

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив, что возглавление им таблицы лучших снайперов стало неожиданностью для всех.
«В межсезонье было много разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий, и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит все хоккейное сообщество», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

А бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин объяснил отсутствие наказания игрока Юты, травмировавшего Александра Овечкина тем, что это действие было ненамеренным.

«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Нарушения правил, требующего удаления, не было допущено», – пояснил в беседе с Газета.ру Коровкин.

Он пояснил, что резонанс этой истории связан со статусом самого Овечкина в спортивном мире.

Ранее Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы, что помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.

Читайте также:

Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов

Овечкин повторил рекорд 1968 года

Плющев охарактеризовал игру «Локомотива» в этом сезоне КХЛ
#спорт
#рекорд
#кхл
#травма
#александр овечкин
#хоккей
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»
21 ноября 2024, 15:20

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение о том, что полузащитнику Алексею Батракову нужно остаться в «Локомотиве».
«Батраков себя отлично показал, но мое мнение — ещё минимум полтора года ему надо оставаться в «Локомотиве», он молодой, у него достаточно времени. В чемпионате России есть определенное давление, он играет за клуб с традициями. Но в будущем такому игроку нужно обязательно ехать в Европу, в топ-5 чемпионатов, чтобы у сборной был человек с таким опытом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Танасиевич.

До этого тренер Академии ФК «Локомотив» Тимур Сохибов рассказал, как человек становится футбольным фанатом.

«Это психология. Возьмем среднестатистического мужчину. У него есть проблемы на работе. У него есть чувство неудовлетворенности от своей жизни. И вот он приходит на футбольное поле. Это мини жизнь, в течение которой он забывает о всех своих трудностях о всех своих проблемах и переключается исключительно на поддержку своей команды И, покидая матч, человек чувствует себя отчасти опустошенным, удовлетворенным и счастливым. Многие фанаты живут ради этих эмоций», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Сохибов.

Ранее футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.

Читайте также:

Агент Ерёмин допустил внимание европейских клубов к Дивееву

Андрей Мостовой назвал базу «Краснодара» космической

Кирьяков: Лидерство «Краснодара» в РПЛ – неожиданность
#спорт
#тренер
#матч
#жизнь
#клуб
#мнение
#рпл
#психология
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате