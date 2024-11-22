Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру

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Футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Миранчук добавил, что сейчас назвать клуб, в котором он бы хотел завершить карьеру футболиста, он не готов. Однако спортсмен уверен, что это точно было бы в России.
«Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», — отметил футболист.Читайте также:
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