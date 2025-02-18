Глава Минтруда Котяков напомнил россиянам о длинных майских выходных в этом году

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В нынешнем году сокращения рабочей недели из-за празднования Дня защитника отечества не будет, так как 23 февраля приходится на воскресенье. Дополнительный выходной день по решению правительства РФ будет перенесён на четверг 8 мая.
Таким образом, в мае россияне смогут отдохнуть в течение более продолжительного времени, ведь после празднования Дня Победы 9 мая наступят календарные выходные дни. Об этом в разговоре с ТАСС напомнил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он также отметил, что рабочий календарь в 2025 году получился более сбалансированным, так как при помощи переносов выходных удалось сократить количество «разорванных» трудовых недель внутри года.
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«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники», — сказал министр.
Он также отметил, что рабочий календарь в 2025 году получился более сбалансированным, так как при помощи переносов выходных удалось сократить количество «разорванных» трудовых недель внутри года.
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Александр Бойцов