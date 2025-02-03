Производственный календарь на февраль 2025 года: как россияне будут работать и отдыхать

Фото: iStock/Pavel Muravev
Каждый год правительство РФ утверждает производственный календарь, в котором указаны рабочие, выходные и праздничные дни.
О том, будет ли дополнительный выходной в честь 23 Февраля, какие ещё праздники отмечают в последний месяц зимы и стоит ли брать отпуск, читайте в материале «Радио 1».
Производственный календарь является важным инструментом для бухгалтеров и сотрудников отдела кадров, так как на основе этого календаря они рассчитывают зарплату и отпускные. Также такой календарь помогает распланировать отпуск или личные дела.
В феврале, согласно календарю 2025 года, насчитывается 20 рабочих дней, а выходных — 8.
Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года таков:
Сотрудники, которые трудятся по пятидневному графику, отдыхают 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля, выходные для тех, кто работает на шестидневке, — 2, 9, 16, 23 февраля. Дополнительных дней для отдыха в этом месяце нет.
Праздники
В феврале россиян ждёт один государственный праздник — 23 Февраля или День защитника Отечества. Он выпадает на воскресенье. Правительством решено было перенести этот выходной день на 8 мая, четверг.
День защитника Отечества посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
Фото: iStock/Kwangmoozaa
Памятной датой является 4 февраля — отмечается Всемирный день борьбы против рака.
Восьмого февраля является Днём российской науки, значимая дата для профессоров, учёных, академиков, студентов.
Всемирный день радио, объявленный Генеральной конференцией ЮНЕСКО, отмечается 13 февраля.
Пятнадцатого февраля верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников — Сретение Господне.
В последнюю неделю февраля в этом году отмечается широкая Масленица.
Как выше было указано, 20 дней будут работать те, у кого пятидневка, и 24 дня — те, у кого шестидневка.
Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:
Отпуск выгоднее всего планировать в те месяцы, в которых больше рабочих дней — так можно получить максимальные отпускные. В феврале 2025 — 20 рабочих дней, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля.
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Производственный календарь на февраль
Производственный календарь является важным инструментом для бухгалтеров и сотрудников отдела кадров, так как на основе этого календаря они рассчитывают зарплату и отпускные. Также такой календарь помогает распланировать отпуск или личные дела.
В феврале, согласно календарю 2025 года, насчитывается 20 рабочих дней, а выходных — 8.
Как работаем и отдыхаем в феврале 2025
Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года таков:
- 20 рабочих дней — для тех, кто работает 5 дней в неделю;
- 24 рабочих дня — для сотрудников, имеющих шестидневку.
Официальные выходные в феврале 2025
Сотрудники, которые трудятся по пятидневному графику, отдыхают 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля, выходные для тех, кто работает на шестидневке, — 2, 9, 16, 23 февраля. Дополнительных дней для отдыха в этом месяце нет.
Праздники
В феврале россиян ждёт один государственный праздник — 23 Февраля или День защитника Отечества. Он выпадает на воскресенье. Правительством решено было перенести этот выходной день на 8 мая, четверг.
День защитника Отечества посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
Фото: iStock/Kwangmoozaa
Памятной датой является 4 февраля — отмечается Всемирный день борьбы против рака.
Восьмого февраля является Днём российской науки, значимая дата для профессоров, учёных, академиков, студентов.
Всемирный день радио, объявленный Генеральной конференцией ЮНЕСКО, отмечается 13 февраля.
Пятнадцатого февраля верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников — Сретение Господне.
В последнюю неделю февраля в этом году отмечается широкая Масленица.
Рабочие дни
Как выше было указано, 20 дней будут работать те, у кого пятидневка, и 24 дня — те, у кого шестидневка.
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Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:
- при 40-часовой рабочей неделе — 160 часов;
- при 36-часовой рабочей неделе — 144 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе — 96 часов.
Когда лучше взять отпуск в феврале 2025
Отпуск выгоднее всего планировать в те месяцы, в которых больше рабочих дней — так можно получить максимальные отпускные. В феврале 2025 — 20 рабочих дней, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля.
Читайте также:
Ефимов день 2 февраля: как сохранить достаток и здоровье, чего делать нельзя, чтобы не провести весь год в слезах, народные приметы
КРОС: длинные выходные на 8 марта и 23 февраля в 2025 году отменены
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Анастасия Чубина