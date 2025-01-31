Россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в феврале

В 2025 году День защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье. Однако россияне не смогут насладиться тремя выходными днями подряд, как это часто бывает в подобных случаях. Об этом сообщила эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.