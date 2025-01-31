Россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в феврале

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В 2025 году День защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье. Однако россияне не смогут насладиться тремя выходными днями подряд, как это часто бывает в подобных случаях. Об этом сообщила эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.
Дополнительный выходной день, который обычно переносится на понедельник (24 февраля), в этом году будет перенесен на 8 мая.
Такое решение было принято правительством и закреплено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».
В результате в феврале россияне отдохнут только в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. Зато в мае жителей страны ждут два продолжительных периода отдыха: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — пояснила Владимирова.
Такое решение было принято правительством и закреплено в постановлении «О переносе выходных дней на 2025 год».
В результате в феврале россияне отдохнут только в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. Зато в мае жителей страны ждут два продолжительных периода отдыха: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Ранее сообщалось, что в РФ могут вернуть школьные дискотеки для развития чувства романтики у детей. Важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.
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Мария Моисеева