В Госдуме раскритиковали идею о выходных на Пасху и Троицу

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Два дополнительных выходных на праздники Пасхи и Святой Троицы станут излишней нагрузкой на экономику и россиян, потому что компаниям придется оплачивать работу в эти дни в двойном размере, что в итоге отразится на кошельке конечного потребителя. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, у россиян уже есть Рождество Христово, которое отмечает вся страна.
«У нас есть республики, в которых абсолютное большинство, например, исповедует ислам или шаманизм. Зачем нам в этом случае эти регионы обязывать проводить еще два дня выходных на федеральном уровне? Думаю, это нежизнеспособная инициатива. К сожалению, таких инициатив достаточно много появляется. Но создана она из самых благих побуждений», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь депутат Госдумы Яна Лантратова выразила противоположное мнение. В разговоре с RT парламентарий подчеркнула, что дополнительные выходные в эти праздники помогут укрепить традиционные семейные ценности и окажут уважение чувствам верующих.
«Конечно, введение дополнительных выходных дней потребует определенной организационной работы, но убеждена, что важность этих праздников и их значимость для большинства граждан вполне оправдывают необходимые усилия», — отметила депутат.Читайте также:
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