В Госдуме раскритиковали идею о выходных на Пасху и Троицу

Два дополнительных выходных на праздники Пасхи и Святой Троицы станут излишней нагрузкой на экономику и россиян, потому что компаниям придется оплачивать работу в эти дни в двойном размере, что в итоге отразится на кошельке конечного потребителя. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, у россиян уже есть Рождество Христово, которое отмечает вся страна.