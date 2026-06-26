Химик рассказала, можно ли убрать запах табака с одежды без стирки

26 июня 2026, 11:39

Химик Дроганова: натуральные ароматизаторы нейтрализуют запах табака

Фото: iStock/gpointstudio

Удалить стойкий запах сигаретного дыма с вещей можно и без стирки — но не всегда. Специалист Татьяна Дроганова объяснила, какие методы действительно работают, а в каких случаях без водных процедур не обойтись.





Как заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова, избавиться от табачного запаха на одежде помогают разные способы. В прохладное время года можно вывесить вещи на балкон, также эффективны отпариватель или утюг с функцией отпаривания. Из природных средств она рекомендовала тканевые мешочки с сушёной мятой, душицей, палочками корицы или молотым кофе, а также эфирные масла цитрусовых, лаванды или розы.



Она предупредила, что все перечисленные методы могут не сработать, если человек курит сам или долго находится в прокуренном помещении. В таких случаях единственным надёжным решением остаётся стирка. Эксперт посоветовала замачивать вещи перед стиркой в слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока (две-три столовые ложки на таз воды) на 30–120 минут либо использовать раствор нашатырного спирта (одна-две ложки на таз воды) на 30 минут.

«В слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока — две-три столовые ложки на таз воды — можно замачивать вещи на 30–120 минут до стирки или прополаскивать уже чистую одежду. В случае с нашатырным спиртом одежду можно оставить на 30 минут. При этом понадобится одна-две столовые ложки на таз воды. В то же время следует помнить, что использование более концентрированных растворов или увеличение времени воздействия может повредить вещь», — заключила Дроганова.