Ветеринар ответила, каких собак опасно переносить в рюкзаках
Владельцам шпицев, йоркширских терьеров, чихуахуа и других небольших пород следует с особой осторожностью переносить их в рюкзаках. Об этом «Москве 24» сообщила ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева.
Ветеринар отметила, что у собак с укороченными дыхательными путями повышен риск перегрева. Это характерно для всех брахицефальных пород, таких как мопсы и бульдоги, у которых из-за особенностей строения черепа могут возникать проблемы с дыханием.
По её мнению, если в рюкзаке недостаточно воздуха, собака может получить тепловой удар, что может привести к серьёзным последствиям. Гуляева рекомендовала выбирать рюкзаки, которые оставляют достаточно пространства сверху и по бокам, чтобы питомец мог комфортно дышать и не перегреваться.
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