Глава Минтруда Котяков предложил организованный завоз мигрантов в РФ

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Глава Минтруда Антон Котяков предложил завоз мигрантов в рамках принципа организованного набора, пишут «Ведомости».
Предполагается, что подготовка документации, а также обучение и медосмотр будут происходить в стране мигранта. Работодатель, по словам руководителя ведомства, будет уверен, что приглашенный работник не сбежит.
Для отбора будут использовать совместную с МВД программу. В нынешней ситуации, когда иностранец въезжает на территорию государства, он долго ищет работу с непонятными условиями.
Рискует и сам приезжий, и бизнес, несущий определенные затраты на обучение и медобследование. У работодателя при этом нет гарантий, что работник не уйдет куда-то еще.
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Для отбора будут использовать совместную с МВД программу. В нынешней ситуации, когда иностранец въезжает на территорию государства, он долго ищет работу с непонятными условиями.
Рискует и сам приезжий, и бизнес, несущий определенные затраты на обучение и медобследование. У работодателя при этом нет гарантий, что работник не уйдет куда-то еще.
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Никита Кротов