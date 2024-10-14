В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

Фото: iStock/SeventyFour
Онлайн-услуга по подаче заявления на назначение опекуном и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного, предоставляемая на госпортале Московской области, стала более удобной, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Онлайн-форма заявки стала удобнее. В частности, если два человека планируют стать опекунами, то второму пользователю портала в личный кабинет поступит согласие на совместную подачу заявления, то есть повторно заполнять заявление не придётся», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что услуга дополнена сервисом, который автоматически рассчитывает период для предоставления справок о доходах.
Читайте также:
В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи
Лев Каштанов