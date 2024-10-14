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В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

14 октября 2024, 15:11
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

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Онлайн-услуга по подаче заявления на назначение опекуном и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного, предоставляемая на госпортале Московской области, стала более удобной, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.


«Онлайн-форма заявки стала удобнее. В частности, если два человека планируют стать опекунами, то второму пользователю портала в личный кабинет поступит согласие на совместную подачу заявления, то есть повторно заполнять заявление не придётся», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга дополнена сервисом, который автоматически рассчитывает период для предоставления справок о доходах.

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#подмосковье
В Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения
14 октября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде сотрудники ГИБДД и представители автошколы имени Давыдова организовали фестиваль по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Майор полиции Евгений Круглов, начальник отдела ГИБДД, акцентировал внимание на важности использования световозвращающих элементов.

Во время мероприятия полицейские общались с посетителями парка культуры и отдыха о ценности человеческой жизни и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Все участники получили полезные световозвращающие аксессуары и информационные материалы.

«С наступлением осени детям приходится поздно возвращаться с различных кружков, секций и прогулок. В тёмное время суток аварии с пешеходами становятся самым распространенным видом ДТП. Вечерние происшествия чаще происходят потому, что водители не успевают вовремя среагировать на внезапно появившихся пешеходов. Лучший способ избежать таких аварий — использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. Их использование снижает риск наезда на пешехода на 65–80%», — отмечает Госавтоинспекция.
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Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября
14 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Milan Krasula

Дорожные службы Московской области ведут активную подготовку к зимнему периоду, о ходе работ доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«В середине ноября мы ожидаем заморозки. Планируем задействовать в зимней уборке дорог порядка 3800 дорожных рабочих, 3300 единиц техники. (…) Переоборудуем всю технику на зимний период после летних работ до 1 ноября», — сказал Алексей Гержик.
Он также отметил, что важной составляющей подготовки дорожного комплекса к зиме является завоз песко-соляной смеси и прочих реагентов.

«На сегодняшний момент мы уже обеспечили готовность 50%, нам этого хватит до конца января 2025 года. Мы продолжаем этот завоз. Заготовим весь объём реагентов до 1 декабря текущего года», — сообщил Гержик.
Он также добавил, что в пяти округах Московской области закупки песко-соляной смеси выполнены на 100%, это округа Восход, Звёздный городок, Луховицы, Дмитровский округ и Котельники.

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#московская область
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В Подмосковье подготовили 266 спецмашин для экстренной уборки дорог от снега
14 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/Spitzt-Foto

В Московскую область пришли первые сильные осенние холода и дождь со снегом, на случай если температура опустится ниже нуля, в регионе подготовили бригады для оперативной уборки дорог от снега и льда, об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«Мы знаем, что у нас возможно понижение температуры ниже нуля. И мы готовы. На сегодняшнюю ночь у нас в дежурстве будет 266 комбинированных дорожных машин и 900 дорожных рабочих, если температура будет низкой и нам нужно будет обрабатывать дороги», — сказал Алексей Гержик.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с «Радио 1», что 14 октября в столичном регионе ожидается предзимняя погода и мокрый снег. Осадки закончатся во вторник, 15 октября, во второй половине дня.

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#уборка
#снегоуборочная техника
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#московская область
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Нарушитель правил парковки в подмосковном дворе заплатит более 6 тыс. рублей
14 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/WHPics

Автомобили, припаркованные во дворах Московской области с нарушением правил, эвакуируют на штрафные стоянки, стоимость перевозки машины составляет более 6 тыс., заплатить эти деньги обязан автовладелец. Об этом рассказал зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«У нас есть пять организаций, которые могут эвакуировать машины. Всего у нас 180 эвакуаторов, 37 специализированных автостоянок, там более 3700 машино-мест. Сами компании берут за эвакуацию машин из дворов 6 тысяч 110 рублей, эту сумму выплачивает владелец транспортного средства», — сообщил Владислав Мурашов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов.
Он добавил, что за хранение автомобиля на штрафной стоянке автовладельцу придётся дополнительно заплатить из расчёта 1820 рублей в сутки.

Владислав Мурашов подчеркнул, что борьба с запаркованностью дворов помогает решить проблему вывоза мусора, так как мусоровоз получает возможность проехать к контейнерной площадке. Он также напомнил, что сообщить о неправильно припаркованном автомобиле может любой житель области через раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

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#минчистоты
#владислав мурашов
#эвакуация
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#вкс
#подмосковье
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Суд отказал в удалении новостей о «запертых детях» в «Крокусе»
Суд отклонил иск с требованием удалить публикации о запертых детях в «Крокусе»
14 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

Савеловский суд Москвы отклонил иск от судьи соревнований Карины Калиничевой, которая требовала удалить из телеграм-каналов публикации про ненадлежащую эвакуацию из концертного зала «Крокус сити холл» и запертых в нем детях во время теракта. Соответствующее решение суда приводит ТАСС. Отмечается, что Калиничева обратилась с требованием о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«В удовлетворении исковых требований Калиничевой к ООО «4 кота», ООО «Айдэнсер.ру» о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании удалить сведения — отказать», — говорится в решении суда.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Особую благодарность объявили контролеру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову и администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер.

Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.

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#теракт
#крокус сити холл
#эвакуация
#сми
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В Московской области пользователи BelkaCar совершили свыше 47 тысяч поездок
14 октября 2024, 13:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области совместно с каршеринговым сервисом BelkaCar подвели итоги проекта «Умные путешествия». В рамках этого проекта пользователи сервиса смогли посетить основные мероприятия и достопримечательности Подмосковья и популярные города региона. За прошедший летний сезон и начало осени пользователи BelkaCar совершили более 47 тысяч поездок по Московской области.
«Каршеринг является идеальным вариантом перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно путешествовать и планировать свои уникальные туристические маршруты по Московской области. Поездки становятся быстрыми и комфортными, а их особенность в том, что туристы не привязаны к расписанию и к уже составленным программам. Подмосковье обладает богатым культурным наследием, большим туристическим потенциалом, ярким календарем сезонных и регулярных массовых мероприятий, поэтому и спрос на аренду транспорта остается высоким. Впереди „Зима в Подмосковье“, а это значит, что мы ожидаем большой интерес к нашим традиционным и новым направлениям, объектам показа и событиям», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Традиционно, Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров считаются наиболее популярными направлениями для путешествий.

В рамках совместного проекта Министерства и сервиса BelkaCar в социальных сетях представлены разнообразные туристические маршруты, которые включают интересные досуговые мероприятия, малоизвестные локации и популярные достопримечательности.

Посетители BelkaCar побывали в Приокско-Террасном заповеднике, Знаменской церкви, Музее павлина, усадьбе Шахматово в Солнечногорске, Музее ёлочной игрушки «Клинское подворье» и Музее-заповеднике П. И. Чайковского.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Средняя длительность поездок в сервисе BelkaCar увеличилась на 20%. Мы видим устойчивый тренд на увеличение длительности аренд — горожане активно используют каршеринг для поездок за город, совершают туристические поездки по региону, каршеринг также востребован у туристов. BelkaCar реагирует на спрос увеличением числа выгодных пакетных тарифов и запуском отдельных тарифов для путешественников, например, в Москве действует тариф „Навигатор“. Мы ожидаем, что положительная динамика по спросу сохранится — видим устойчивый рост и по арендам, и по длительности поездок», — отметил генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Цель сотрудничества Министерства культуры и туризма Московской области с каршерингом BelkaCar заключается в повышении популярности внутреннего туризма и культурного развития региона.

Для удобства и комфорта путешествий по Московской области компания BelkaCar постоянно расширяет зону покрытия, а также разрабатывает специальные скидки и гибкие пакеты аренды.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#подмосковье
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#туристы
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#авто
#поездки
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Названы лучшие округа Подмосковья по модернизации контейнерных площадок
14 октября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Московской области ведётся работа по модернизации контейнерных площадок, она включает увеличение их площади, а также асфальтирование территории, о ходе работ рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«В первый этап проекта по модернизации контейнерных площадок вошли около 900 объектов, это самые «фонящие» контейнерные площадки. Ключевая задача — изменить количество контейнеров и сделать удобный подъезд для мусоровозов», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что до конца текущего года должны быть модернизированы 295 контейнерных площадок, а в будущем — ещё 604. В настоящее время модернизация завершена на 13 площадках, 120 объектов находятся в работе. Лучшие результаты по реализации проекта показали городские округа Лыткарино, Люберцы, Богородский, Фрязино и Пушкинский — там выполнено 100% намеченных работ.

Владислав Мурашов также сообщил, что ведётся работа по внедрению единых правил обустройства контейнерных площадок, включающих установку знаков, запрещающих парковку автомобилей на пути проезда мусоровоза, и нанесение разметки.

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#контейнеры
#мусор
#минчистоты
#владислав мурашов
#вкс
#московская область
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Астма и конъюнктивит: симптомы аллергии на собак, осложнения и методы лечения
14 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto / Photoboyko

Аллергия на собак — распространённая проблема, которая может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Она связана с реакцией иммунной системы на определённые белки, содержащиеся в слюне, перхоти и других выделениях животных. Большинство этих элементов находятся на шерсти и коже питомца, с которыми люди постоянно взаимодействуют, соприкасаясь с раздражителем. «Радио 1» расскажет, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.

Может ли быть аллергия на собак

Аллергия на собак может возникнуть из-за повышенной чувствительности иммунной системы к определённым белкам, содержащимся в слюне, моче и перхоти животных. Эти белки являются аллергенами и при контакте с ними вызывают иммунную реакцию, приводящую к появлению характерных симптомов.

Аллергия на собак может быть обусловлена различными факторами, такими как генетическая предрасположенность, частота и интенсивность взаимодействия с животными, состояние иммунной системы и экологические условия.


Как проявляется аллергия

У взрослых

У взрослых аллергия на собак может проявляться следующим образом:
  • крапивница или кожная сыпь;
  • ощущение сдавленности в груди;
  • заложенность носа;
  • чихание;
  • зуд и отёки век;
  • воспаление и раздражение глаз;
  • серьёзные проблемы с дыханием, такие как хрипы, одышка и кашель.
Кроме того, аллергия может вызывать приступы у 30% больных астмой и способствовать развитию бронхиальной астмы.

У детей

Аллергия на собак у детей может выражаться через: зуд, жжение, покраснение кожи, сыпь, заложенность носа, насморк, сухой кашель, затруднённое дыхание, хрипы, одышку, удушье, бронхит, бронхиальную астму, покраснение глаз, слезотечение, расстройство желудка, диарею и рвоту.

В редких случаях могут возникать тяжёлые реакции, такие как отёк Квинке и анафилактический шок.

Фото: istockphoto / ulkas

Какие могут быть осложнения

Если аллергию не лечить, она может привести к серьёзным осложнениям, таким как:

  • аллергический ринит (воспаление слизистой оболочки носа с симптомами заложенности, насморка, зуда и чихания);
  • конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз, проявляющееся покраснением, зудом, отёком век и слезотечением);
  • бронхиальная астма (хроническое воспаление дыхательных путей, характеризующееся приступами удушья, кашлем и затруднённым дыханием).

Чем лечить аллергию на собак

При наличии аллергии на собак следует обратиться к специалисту для определения точного диагноза и назначения соответствующего лечения.

Терапия может включать следующие методы:

  • медикаментозное лечение: врач может прописать антигистаминные препараты для облегчения симптомов аллергии;
  • избегание контакта с аллергенами: рекомендуется ограничить взаимодействие с собаками, чтобы уменьшить проявления аллергии;иммунотерапия: в определённых ситуациях врач может предложить иммунотерапию, которая подразумевает постепенное введение аллергенов в организм для снижения чувствительности к ним.
Фото: istockphoto / AlexRaths

Диагностика аллергии на собак

Для диагностики аллергии на собак врач может назначить следующие исследования:

Кожные пробы: на кожу наносятся небольшие царапины или уколы, на которые наносится небольшое количество аллергена. Если в течение 15-20 минут появляется покраснение или отёк, это указывает на наличие аллергии.

Анализ крови: исследование крови на специфические иммуноглобулины класса E (IgE) к аллергенам собак: этот анализ определяет уровень антител к собачьим аллергенам в крови.

Провокационные тесты: в определённых ситуациях врач может предложить провокационный тест, в ходе которого пациент будет подвергаться контролируемому воздействию аллергена в клинических условиях.

элиминационный тест: пациенту необходимо полностью прекратить контактировать с собаками на определённый период времени и отследить изменения симптомов.

Профилактика аллергии на собак

Полностью избавиться от аллергии невозможно, но можно снизить риск её возникновения или уменьшить симптомы.

Для предотвращения аллергии на собак рекомендуется:

  • проконсультироваться со специалистом перед приобретением собаки;
  • регулярно проветривать помещение и использовать пылесос с фильтром HEPA;
  • мыть собаку регулярно, следить за её здоровьем и питанием;
  • выполнять назначения врача, принимать антигистаминные препараты или проходить иммунотерапию аллергенами;
  • регулярно проводите уборку в доме, чтобы удалить шерсть и перхоть животных.

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Представители Павловского Посада приняли участие в форуме волонтёров Подмосковья
14 октября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный форум «Волонтёры Подмосковья» состоялся в одном из городов региона, активное участие в мероприятии приняли молодые представители Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники форума обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы волонтёрства и прокачали свои навыки в различных сферах. Спикеры форума рассказали, как сохранить мотивацию, совершая добрые дела, а также объяснили значение командной работы», — говорится в сообщении.
В рамках форму также провели интеллектуальную игру «Своё дело», в которой команда из Павловского Посада заняла третье место. Этот успех вдохновил ребят на продолжение волонтёрской деятельности и укрепил командный дух.

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#волонтеры
#форум
#конкурс
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