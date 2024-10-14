Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября

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Дорожные службы Московской области ведут активную подготовку к зимнему периоду, о ходе работ доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«В середине ноября мы ожидаем заморозки. Планируем задействовать в зимней уборке дорог порядка 3800 дорожных рабочих, 3300 единиц техники. (…) Переоборудуем всю технику на зимний период после летних работ до 1 ноября», — сказал Алексей Гержик.Он также отметил, что важной составляющей подготовки дорожного комплекса к зиме является завоз песко-соляной смеси и прочих реагентов.
«На сегодняшний момент мы уже обеспечили готовность 50%, нам этого хватит до конца января 2025 года. Мы продолжаем этот завоз. Заготовим весь объём реагентов до 1 декабря текущего года», — сообщил Гержик.Он также добавил, что в пяти округах Московской области закупки песко-соляной смеси выполнены на 100%, это округа Восход, Звёздный городок, Луховицы, Дмитровский округ и Котельники.
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