Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября

Аллергия на собак — распространённая проблема, которая может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Она связана с реакцией иммунной системы на определённые белки, содержащиеся в слюне, перхоти и других выделениях животных. Большинство этих элементов находятся на шерсти и коже питомца, с которыми люди постоянно взаимодействуют, соприкасаясь с раздражителем. «Радио 1» расскажет, как проявляется аллергия на собак, какие могут быть осложнения и как с ними бороться.