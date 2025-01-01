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Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января

Правила оплаты налогов, пенсий и штрафов изменятся в России с 1 января
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, связанные с оплатой налогов, пенсиями, штрафами и пособиями на детей. Об этом сообщает РИА Новости.
МРОТ

В наступившем году повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 22 440 рублей вместо прежних 19 242 рублей. Уточняется, что это сумма без премий, «северных» надбавок и компенсации за переработку в выходные и праздничные дни.



Повышение МРОТ коснётся более четырёх миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

Пенсии

Также была проведена индексация пенсий на 7,3% – такова прогнозируемая инфляция на 2024 год. Однако правительство может поднять показатель, если она окажется выше.

Возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. При этом в Социальном фонде России предупредили, что в настоящее время работающий пенсионер получает 19 527,94 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а значит и индексации составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, соответственно, с учётом всех индексаций.

Уточняется, что в случае увольнения будет произведён перерасчёт с учётом индексаций, пропущенных с 2016 по 2024 год.

Материнский капитал и пособия на детей

С 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.

Также семье, которая получила выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.

Кроме того, повышается размер минимального пособия по беременности и родам – 103 285 рублей, а максимальное составил 794 355 рублей за 140 дней. Эта сумма опирается на МРОТ и общий заработок семьи.

Повышаются и пособия для малообеспеченных семей. На ребёнка до 17 лет – от 8600 рублей в месяц, беременным – 9660 рублей, а на ребёнка до трех лет – 17 201 рубль.

Социальные налоговые вычеты

С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.

Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.

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#россия
В России сократили срок пребывания иностранцев без виз
Максимальный срок пребывания иностранцев в России не превысит 90 дней
01 января 2025, 11:06

Фото: iStock/Prostock-Studio

Максимальный срок пребывания иностранцев в России с 1 января не сможет превышать 90 дней в течение года. Соответствующие поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Отмечается, что нововведение касается иностранцев, пребывающих в страну в безвизовом порядке.

Ранее такая категория иностранцев могла находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Теперь этот срок увеличивается до одного года с сохранением прежнего количества дней.

В МВД уточнили, что условия не распространятся на иностранцев, прибывших в Россию для получения образования, оформивших патент, трудовые отношения с работодателем или имеющих иной правовой статус.

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Водительские права сроком до 2025 года будут продлены автоматически
01 января 2025, 06:14

Фото: iStock/CalypsoArt

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены автоматически на три года. Об этом сказано в постановлении правительства РФ.
При этом изменения в водительских удостоверениях вносить не придется. Данная функция касается как и физических, так и юридических лиц.

В случае желания поменять права, водители могут обратиться в службу ГАИ. Замена водительского удостоверения обязательна для тех граждан, у которых изменились персональные данные. Также права нужно поменять в случае их порчи. К тому же новое водительское удостоверение обязательно получить при его утере.

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В России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь
31 декабря 2024, 23:41

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В нескольких регионах России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сервис Downdetector.
«Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Сбои наблюдаются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, а также в Москве и в Санкт-Петербурге. В частности пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.

В прошлый раз масштабный сбой в мессенджере telegram наблюдался 8 июня уходящего года. Тогда пользователи также жаловались на невозможность отправить сообщения.

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Юрист Адамс: в части регионов РФ можно шуметь в Новый год

В городах Великобритании отменили новогодние мероприятия
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#россия
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Юрист Адамс: в части регионов РФ можно шуметь в Новый год
31 декабря 2024, 21:21

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей РФ. О правовом контроле по данному вопросу в беседе с RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Давид Адамс подчеркнул, что на территории Российско действует закон о тишине, и исключения для новогодней ночи есть не во всех регионах.

«В некоторых регионах России на Новый год предусмотрены послабления. Так, в Самарской области можно шуметь до 03:00 1 января, а в Санкт-Петербурге разрешено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января», — обратил внимание юрист.

Давид Адамс отметил, что в Москве и Свердловской области нет исключений, шуметь на Новый год в этих регионах запрещено так же, как и в остальные будние дни. Он уточнил, что для урегулирования вопроса при шуме соседей есть возможность обратиться в правоохранительные органы.

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В Казахстане с пенсионера с двойным гражданством взыскали 1,9 млн рублей
31 декабря 2024, 20:41

Фото: iStock/ Aaftab Sheikh

Казахстанский суд взыскал с жителя Астаны незаконно полученные пенсионные выплаты, которые составили 8,9 млн тенге (1,9 млн рублей). У пенсионера было гражданство одновременно Казахстана и России. Он десять лет получал пенсии в обоих государствах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.
«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге», — обратила внимание пресс-служба Астаны.

В прокуратуре уточнили, что решение приняли из-за соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. При условии, что пенсионер переезжает в пределах стран — участниц соглашения пенсионная выплата по прошлому месту жительства прекращается, если отчисления того же вида предусмотрены законодательством по новому месту жительства. Получается, пенсионные выплаты нельзя получать одновременно в двух государствах — участниках соглашения.

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#пенсионер
#выплаты
#служба
#казахстан
#россия
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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом – видео
31 декабря 2024, 20:40

Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Соответствующее видеообращение глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что Новый год – это всегда тёплый семейный праздник, который в каждой семье празднуется по-особенному.


Глава региона подчеркнул, что уходящий год для многих выдался непростым. В первую очередь это касается тех, чьи отцы, мужья, братья и сыновья находятся в зоне СВО и защищают Родину. Губернатор выразил благодарность героям, которые упорно трудятся, приближая победу.

Андрей Воробьёв пожелал жителям Московской области исполнения всех заветных желаний в новом году, а каждой семье – искренних улыбок, добрых слов и праздника.

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В преддверии Нового года в Якутии слепили фигуры змей из навоза
31 декабря 2024, 20:22

Фото: iStock/ Kondor83

В Якутии слепили из навоза огромную змею — символ 2025-го года. Лепить символы наступающего года из фекалий — традиция для российского региона, сообщил Телеграм-канал «Baza».
Скульптором был Уолба Иван Боппосов, но до этого на протяжении 13 лет таким творчеством занимался его брат — Михаил Боппосов. Пару лет назад скульптор отошел от этой деятельности из-за болезни.

В связи с рекордно теплым последним месяцем 2024-го года доделывать символ 2025 года пришлось буквально накануне празднования Нового года.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам.



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#традиции
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Генеалогический сайт MyHeritage 1 февраля полностью удалит аккаунты россиян
31 декабря 2024, 20:14

Фото: iStock/PUGUN SJ

Генеалогический сайт MyHeritage разослал сообщения российским пользователям о скором удалении их аккаунтов.
Отмечается, что учётная запись и вся информация, указанная в ней, будут полностью удалены 1 февраля 2025 года.

При этом уточняется, что россияне могут экспортировать все свои данные до указанной даты.

Напомним, что MyHeritage – это ресурс для создания родословного древа и семейного сайта.

Ранее российский суд оштрафовал сайт за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.

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В городах Великобритании отменили новогодние мероприятия
Guardian: в городах Британии отменили мероприятия к Новому году из-за непогоды
31 декабря 2024, 20:02

Фото: iStock/petrenkod

Несколько городов Великобритании отменили все мероприятия в честь Нового года из-за плохих погодных условиях. Об этом сообщает газета Guardian.
Отмечается, что в ряде регионов страны прогнозируются сильные ветра и дождь. В связи с этим, были отменены праздничные мероприятия в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне.

Тажке газета уточняет, что метеорологическая служба Великобритании выпустила предупреждения о непогоде практически на всей территории страны до 2 ноября.

Ранее газета Mirror писала, что жителей севера Шотландии предупредили о возможной опасности для жизни из-за непогоды.

Кроме того, местная ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных перебоях в движении поездов по всех стране из-за снега, дождя и ветра.

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#погода
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