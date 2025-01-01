Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января

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С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, связанные с оплатой налогов, пенсиями, штрафами и пособиями на детей. Об этом сообщает РИА Новости.
МРОТ
В наступившем году повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 22 440 рублей вместо прежних 19 242 рублей. Уточняется, что это сумма без премий, «северных» надбавок и компенсации за переработку в выходные и праздничные дни.
Повышение МРОТ коснётся более четырёх миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
Пенсии
Также была проведена индексация пенсий на 7,3% – такова прогнозируемая инфляция на 2024 год. Однако правительство может поднять показатель, если она окажется выше.
Возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. При этом в Социальном фонде России предупредили, что в настоящее время работающий пенсионер получает 19 527,94 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а значит и индексации составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, соответственно, с учётом всех индексаций.
Уточняется, что в случае увольнения будет произведён перерасчёт с учётом индексаций, пропущенных с 2016 по 2024 год.
Материнский капитал и пособия на детей
С 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.
Также семье, которая получила выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.
Кроме того, повышается размер минимального пособия по беременности и родам – 103 285 рублей, а максимальное составил 794 355 рублей за 140 дней. Эта сумма опирается на МРОТ и общий заработок семьи.
Повышаются и пособия для малообеспеченных семей. На ребёнка до 17 лет – от 8600 рублей в месяц, беременным – 9660 рублей, а на ребёнка до трех лет – 17 201 рубль.
Социальные налоговые вычеты
С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.
Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.
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В наступившем году повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 22 440 рублей вместо прежних 19 242 рублей. Уточняется, что это сумма без премий, «северных» надбавок и компенсации за переработку в выходные и праздничные дни.
Повышение МРОТ коснётся более четырёх миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
Пенсии
Также была проведена индексация пенсий на 7,3% – такова прогнозируемая инфляция на 2024 год. Однако правительство может поднять показатель, если она окажется выше.
Возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. При этом в Социальном фонде России предупредили, что в настоящее время работающий пенсионер получает 19 527,94 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а значит и индексации составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, соответственно, с учётом всех индексаций.
Уточняется, что в случае увольнения будет произведён перерасчёт с учётом индексаций, пропущенных с 2016 по 2024 год.
Материнский капитал и пособия на детей
С 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.
Также семье, которая получила выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.
Кроме того, повышается размер минимального пособия по беременности и родам – 103 285 рублей, а максимальное составил 794 355 рублей за 140 дней. Эта сумма опирается на МРОТ и общий заработок семьи.
Повышаются и пособия для малообеспеченных семей. На ребёнка до 17 лет – от 8600 рублей в месяц, беременным – 9660 рублей, а на ребёнка до трех лет – 17 201 рубль.
Социальные налоговые вычеты
С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.
Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.
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Анастасия Чинкова