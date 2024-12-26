Министр образования Подмосковья лично поздравила победителей конкурса «Большая перемена»

Фото: Министерство образования Московской области
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес встретилась с победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». На встрече она поздравила учащихся, ставших призёрами и победителями в разных номинациях, сообщает Министерство образования Московской области.
«Большая перемена» — крупный Всероссийский проект, который за пять лет привлек к участию свыше 5 миллионов человек. В 2024 году в конкурсе приняли участие более 218 тысяч человек, включая школьников с 5-го по 10-й класс, студентов колледжей и техникумов, а также педагогов-наставников.
Победители получили денежные награды, которые можно использовать для обучения или реализации собственных инициатив. Кроме того, участникам предоставляются дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
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Победители получили денежные награды, которые можно использовать для обучения или реализации собственных инициатив. Кроме того, участникам предоставляются дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
Фото: Министерство образования Московской области
«В этом году учащиеся Подмосковья продемонстрировали отличные результаты, а конкурс продолжает привлекать внимание молодых людей, которые стремятся развиваться в различных сферах, таких как наука, творчество, экология, предпринимательство. Подмосковные школьники подтвердили высокий уровень образования в регионе», — отметила Пильдес.
На встрече свои проекты представили учащиеся из разных школ Московской области: Мирослава Волкова из школы № 16 в Электростали, Ярослав Меркулов из Новобытовской школы в Чехове, Екатерина Власова из школы № 2 в Ступино и Виктория Миронова из школы № 12.
Проекты участников охватывали разные темы. Среди них — изучение чувашской культуры, продвижение здорового образа жизни и создание анимационного сериала об активистах из «Движения первых».
После беседы с победителями конкурса «Большая перемена» министр образования Московской области Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
Проекты участников охватывали разные темы. Среди них — изучение чувашской культуры, продвижение здорового образа жизни и создание анимационного сериала об активистах из «Движения первых».
После беседы с победителями конкурса «Большая перемена» министр образования Московской области Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
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Дайана Хусинова