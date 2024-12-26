Министр образования Подмосковья лично поздравила победителей конкурса «Большая перемена»

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес встретилась с победителями пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». На встрече она поздравила учащихся, ставших призёрами и победителями в разных номинациях, сообщает Министерство образования Московской области.





Фото: Министерство образования Московской области



«В этом году учащиеся Подмосковья продемонстрировали отличные результаты, а конкурс продолжает привлекать внимание молодых людей, которые стремятся развиваться в различных сферах, таких как наука, творчество, экология, предпринимательство. Подмосковные школьники подтвердили высокий уровень образования в регионе», — отметила Пильдес.

На встрече свои проекты представили учащиеся из разных школ Московской области: Мирослава Волкова из школы № 16 в Электростали, Ярослав Меркулов из Новобытовской школы в Чехове, Екатерина Власова из школы № 2 в Ступино и Виктория Миронова из школы № 12.



Проекты участников охватывали разные темы. Среди них — изучение чувашской культуры, продвижение здорового образа жизни и создание анимационного сериала об активистах из «Движения первых».



После беседы с победителями конкурса «Большая перемена» министр образования Московской области Ингрид Пильдес приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».