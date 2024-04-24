Глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств

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Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский прокомментировал ситуацию с жалобами на якобы прекратившиеся поставки медикаментов в регион. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Как утверждает министр, в 2024 году для обеспечения граждан льготными препаратами была запланирована закупка около 1100 позиций. На сегодняшний день проведена закупка 955 наименований.
Скорупский добавил, что сейчас идёт приём 30 позиций лекарства в большом количестве, на что потребуется дополнительное время.
В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним проведут процедуру закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Все списки опубликованы на сайте Минздрава Крыма. Скорупский принес извинения крымчанам за нарушение сроков поставки медикаментов, которые ожидались в начале года.
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Скорупский добавил, что сейчас идёт приём 30 позиций лекарства в большом количестве, на что потребуется дополнительное время.
В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним проведут процедуру закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Все списки опубликованы на сайте Минздрава Крыма. Скорупский принес извинения крымчанам за нарушение сроков поставки медикаментов, которые ожидались в начале года.
«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – заявил министр.Читайте также:
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Алина Юрчак