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Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России

Водителя, назвавшего чемпионку UFC и ее подругу «свиньями», ждет депортация
23 апреля 2024, 18:59
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта из Таджикистана, который в Челябинске подрезал на автомобиле и оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву, выдворят из России.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в телеграм-канале.

Иностранец нарушил правила въезда и пребывания в России, уточнили в ведомстве.



Напомним, инцидент произошел в Челябинске. Приехавший в Россию из Таджикистана на заработки мужчина, попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Он также оскорбил девушку и ее подругу, назвав их свиньями.

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#инцидент
#челябинск
Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
23 апреля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Музыкальный руководитель из Каширы Виктория Медведева стала победительницей регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проводили в Московском областном центре дошкольного образования городского округа Орехово-Зуево. За победу боролись 52 педагога дошкольных отделений. Каширу представляла музыкальный руководитель школы №9 Виктория Медведева. По итогам первой недели подвели итоги двух конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», где участники представили опыт работы, и мастер-класса «Мастерская педагога», – говорится в сообщении.
Медведева оказалась лучшей в номинации «Обучение в движении – обучение в радости». В администрации поздравили с победой Викторию Валерьевну и весь коллектив общеобразовательного учреждения.

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#подмосковье
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На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Виталия Половенко
23 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра обороны страны Виталия Половенко. Об этом 23 апреля сообщили на официальном сайте правительства.
«На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в официальном заявлении.
Причины увольнения не были указаны в сообщении. Кроме того, также была отстранена от должности заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.

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#катастрофа
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Делегация Подмосковья примет участие в Международном форуме «Технопром 2024»
23 апреля 2024, 19:41

Фото: сайт форума

Московская область станет одним из главных участников XI Международного форума технологического развития «Технопром 2024», который пройдёт в Новосибирске 27-30 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Форум должен стать площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек для импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов и технологических разработок.
«Главными участниками форума станут регионы-лидеры национального рейтинга НТР – Санкт-Петербург, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края», – говорится в сообщении.
Гостям и участникам предложат конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программы. В форуме примут участие члены правительства. На панельные дискуссии пригласят руководителей ключевых министерств и институтов развития, представителей госкорпораций и технологичного бизнеса. Предусмотрены экспертные сессии, круглые столы, лекции ведущих мировых учёных, руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств.

Международными партнёрами форума выступят дружественные России государства и международные организации. Состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Участникам из регионов рекомендуют сформировать команды для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в её состав руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей и специалистов компаний, предприятий, научно-образовательных организаций и региональных институтов развития

Для участия в выставке нужно сформировать стенд региона, решить вопрос подписания соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения в правительство Новосибирской области.

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#московская область
#подмосковье
#новосибирская область
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Антитеррористическую защищённость объектов ЖКХ проверили в Орехово-Зуеве
23 апреля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В городском округе Орехово-Зуевский проверили антитеррористическую защищённость объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Проверку вели сотрудники аварийно-восстановительной службы ГКУ Московской области «МОС АВС». Они обследовали три объекта – две канализационно-насосные станции и водозаборный узел. Задачей комиссии была проверка антитеррористической защищённости объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения», – пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что сотрудники также проконтролировали обучение и работу персонала объектов. По результатам работы был составлен акт.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
Две ступени поражения: как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
23 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/NiseriN

В РФ изобрели систему защиты от БПЛА для важных объектов. Разработка носит название «Пятница», а представить ее официально планируют на военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По информации издания, помимо цифровой системы безопасности, «Пятница» будет иметь и пулеметные платформы, которые работают автоматически.

Подробно со всем функционалом системы можно будет ознакомиться на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке, сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он отметил, что «Пятница» это такая система, которая позволит повысить эффективность защиты от дронов неприятелей не только стратегически важных объектов, но и логистических путей.

Политолог предположил, что работать она будет по принципу двухступенчатой защиты. «Пятница», вероятно, будет включать в себя системы РЭБ и кинетическую систему поражения и определения беспилотников. Спикер добавил, что если на первом этапе предотвратить атаку не получится, то его уничтожат на втором.

Ранее стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#бпла
#рф
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Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
23 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/lisaaMC

Православные верующие готовятся встречать один из главных церковных праздников – Вербное воскресенье. О том, какие традиции существуют, что делать в этот день категорически нельзя, и как правильно провести праздник, расскажет редакция «Радио 1».

Вербное воскресенье 2024: какого числа


Этот церковный праздник является одним из двунадесятых торжеств и отмечается за неделю до Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля.


Вербное Воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: суть и история праздника



Вербное воскресенье начали праздновать в Иерусалиме в IV веке. Упоминание праздника встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского в IV веке. Православные верующие в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие описано во всех четырех Евангелиях.

Согласно церковному приданию, Спаситель воскресил Лазаря из Вифании, и весть о чуде быстро распространилась. Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле, встречали возгласами ликования, устилая его путь одеждами и свежими пальмовыми ветвями.

В России пальмовые ветви заменены вербой. Растение распускается весной первым, что символизирует начало новой жизни.



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Вербное воскресение 2024: традиции


Главной традицией Вербного воскресенья является освещение в церкви веточек вербы. Освятить растение можно в ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье во время Всенощного бдения или на утренней службе в воскресенье. Освещенную веточку вербы принято ставить у икон.
Также веточки вербы ставили в изголовье постели больного человека, чтобы ускорить выздоровление.

Есть старинный обычай, согласно которому пучком вербы нужно ударить родственников, близких и домашних животных, что избавит их от болезней, сбережет от сглаза, злых сил и очистит душу.


Что можно делать в Вербное воскресенье


В этот день советуют помогать как можно большему количеству людей. К постному меню кроме рыбы также можно добавить небольшое количество красного вина. Если возможности освятить вербу в церкви нет, то веточки можно окропить святой водой в домашних условиях, читая молитву на «освящение всякой вещи».

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Что запрещено делать в Вербное воскресенье


Заниматься тяжелой работой, убираться в доме или огороде в церковный праздник не рекомендуется. Также церковь категорически запрещает в этот день ссориться, браниться, отказывать в просьбах о помощи. В этот день разрешено добавить в рацион рыбу, которая была исключена во время Великого поста.

Освященные веточки вербы принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.


Народные приметы на 28 апреля


Хорошая погода на церковное торжество предвещает богатый урожай. Сильный ветер на Вербное воскресенье сулит прохладное лето, почки на деревьях говорят о хорошем урожае фруктов грядущим летом.

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#традиции
#ветер
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Депутата Госдумы Журавлева возмутило, что россияне ценят свою жизнь
23 апреля 2024, 18:00

Фото: Telegram-канал депутата Алексея Журавлева

Депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил недовольство тем, что российские граждане, по его мнению, ставят свою жизнь выше всего. Об этом он заявил на XIII форуме Лиги безопасного интернета, передает агентство «Регнум».
Журавлева считает, что такие люди могут предать интересы своей страны. По словам депутата, его самого с детства учили ставить интересы страны выше своих собственных, включая даже жизнь. Однако сейчас большинство считают свою жизнь главным приоритетом, недовольно отметил Журавлев.

Ранее Журавлев высказал предположение, что информация о наличии сверхдальних беспилотных летательных аппаратов на Украине представлена исключительно в качестве прикрытия.

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Порядка 790 тысяч человек приняли участие в голосовании по благоустройству
23 апреля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Около 790 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
С 15 марта жители региона могли ​отдать свой голос за обустройство ​220 территорий из 53 городских округов Московской области.

«Четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства – на финишной прямой. Осталась всего неделя. В Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. Свыше 3 тысяч молодых ребят волонтеров работали на более чем 300 точках по всей Московской области. С 15 марта, как только началось голосование, они активно информируют жителей, рассказывают им о заявленных проектах, помогают разобраться в нюансах голосования и как это можно сделать онлайн. Вот так общими усилиями мы можем преображать наши города и поселки, делать их еще уютнее для жителей и гостей Подмосковья», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что голосование продлиться до 30 апреля 2024 года.

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#голосование
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#благоустройство
#онлайн
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В Подмосковье провели ремонт межпанельных швов в более 600 многоквартирных домах
23 апреля 2024, 17:35

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

ГУСТ МО с начала года проконтролировал ремонт межпанельных швов в более 600 домах Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Два раза в год сотрудники УК проводят мониторинг МКД на наличие различных дефектов.

«С начала 2024 года под контролем инспекторов управляющие компании отработали свыше 600 заданий по проведению герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей. В городском округе Домодедово работы провели в Северном микрорайоне на Речной улице в доме №12, в селе Домодедово на Высотной улице в доме №3, в Центральном микрорайоне на улице Коломийца в доме №6 и улице Кирова в доме №17к1. В селе Ильинское на Бригадной улице в домах №61 и №106», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что при обнаружении нарушений и проблем в жилищно-коммунальной сфере житель может оставить заявку через робота Женю. УК обязаны отработать заявку в течении срока, которые установлен регламентом.

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