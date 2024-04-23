Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России

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Мигранта из Таджикистана, который в Челябинске подрезал на автомобиле и оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву, выдворят из России.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в телеграм-канале.
Иностранец нарушил правила въезда и пребывания в России, уточнили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел в Челябинске. Приехавший в Россию из Таджикистана на заработки мужчина, попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Он также оскорбил девушку и ее подругу, назвав их свиньями.
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Иностранец нарушил правила въезда и пребывания в России, уточнили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел в Челябинске. Приехавший в Россию из Таджикистана на заработки мужчина, попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Он также оскорбил девушку и ее подругу, назвав их свиньями.
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Анастасия Хохлова