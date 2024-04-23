Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей

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Жителям Подмосковья с начала года выплатили по социальным контрактам порядка 50 млн рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала 2024 года в регионе заключили около 300 соцконтрактов, половина – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тыс. рублей. Всего в рамках этой меры поддержки уже выплатили почти 50 млн рублей», – привели в пресс-службе слова первого зампреда областного правительства Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, социальный контракт – это помощь в преодолении трудной жизненной ситуацию или в открытии собственного дела. Размер выплат по такому контракту составляет от 60 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.
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