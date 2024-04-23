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Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей

23 апреля 2024, 23:08
Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

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Жителям Подмосковья с начала года выплатили по социальным контрактам порядка 50 млн рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.


«С начала 2024 года в регионе заключили около 300 соцконтрактов, половина – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тыс. рублей. Всего в рамках этой меры поддержки уже выплатили почти 50 млн рублей», – привели в пресс-службе слова первого зампреда областного правительства Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, социальный контракт – это помощь в преодолении трудной жизненной ситуацию или в открытии собственного дела. Размер выплат по такому контракту составляет от 60 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
23 апреля 2024, 22:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский модернизируют систему теплоснабжения. На это может потребоваться около 820 млн рублей, заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Так, в 2024-2026 годах в муниципалитете запланирован капремонт участков теплосети от ТЭЦ-22 по ул. Энергетиков до Центральной бойлерной на ул. Академика Жукова. Также обсуждается вопрос капитального ремонта шести центральных тепловых пунктов.

Кроме того, в мае – июне 2024 года на тепловых сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которых примут решение о включении дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.
«После того, как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на 310 км сетей региона. Участки, где выявят порывы, дополнительно включим в госпрограмму и начнём ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Как напомнили в министерстве, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял беспрецедентное решение не дожидаться начала реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, так как её перенесли на 2025 год, а сформировать региональную госпрограмму и немедленно начать её выполнение.

По словам Хромушина, работы со стартом реализации в этом году запланированы в 42 муниципалитетах. Задача – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов и не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию.

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#подмосковье
#московская область
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В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников
23 апреля 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В парках Московской области подготовили 32 места для проведения пикников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории области оборудовали 32 зоны пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарными мангалами, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки. В 14 парках находятся пикниковые зоны без мангала», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По его словам, все места для пикников оснащены урнами для мусора и информационными щитами с правилами использования данной локации.

Адресный перечень всех пикниковых зон в парках можно на сайте министерства.

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#подмосковье
#московская область
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Диетолог рассказала, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к сладкому
Диетолог Лесникова: тяга к сладкому может говорить о дефиците железа в организме
23 апреля 2024, 20:46

Фото: iStock/Prostock-Studio

Диетолог Наталья Лесникова в интервью «Известиям» рассказала о проблемах, которые могут свидетельствовать о тяге к сладкому, а также предложила советы по ограничению потребления сахара.
«Сам по себе сахар не является вредным, но продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к увеличению веса», — пояснила она.
По ее словам, крайне важно контролировать потребление сахара, особенно когда речь идет о жидких калориях, таких как лимонады и упакованные соки. Лесникова выделила различные типы углеводов: сложные, которые обеспечивают длительное чувство сытости, и простые, которые могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови и чувство голода.

По мнению диетолога, тяга к сладкому может быть обусловлена разными факторами: чрезмерным потреблением сахара, дефицитом витаминов и минералов, гормональным дисбалансом, хроническим недосыпом и высоким уровнем стресса.

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#диетолог
#сахар
#правила
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Более 100 каширских коммунальщиков приняли участие в субботниках
23 апреля 2024, 20:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники коммунальных служб Каширы участвуют в месяце чистоты и благоустройства. На прошлой неделе они провели субботники, рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно на субботники выходят коммунальные службы, предприятия и жители округа. Они восстанавливают нормативное состояние объектов после осенне-зимнего периода», – говорится в сообщении.
По данным администрации, на этот раз более 100 участников провели работы по очистке газонов, уборке мусора, мытью территорий города и отдалённых населенных пунктов.

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#московская область
#кашира
#благоустройство
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Подмосковный колледж стал лауреатом Национальной премии по профориентации
23 апреля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Красногорский колледж стал победителем Национальной премии в области профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Эта премия – часть проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Награждение лауреатов состоялось на ВДНХ. Подмосковный колледж первенствовал в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». Проект «Профессии мужества и отваги» на конкурсе представила директор Волоколамского филиала Наталья Вязовская», – отметили в министерстве.
Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать профессию. На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые боролись за победу в 25 номинациях. Их авторами стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в сфере профориентации, разработчики индивидуальных школьных проектов.

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#подмосковье
#московская область
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Представительница Каширы выиграла региональный этап конкурса воспитателей
23 апреля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Музыкальный руководитель из Каширы Виктория Медведева стала победительницей регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проводили в Московском областном центре дошкольного образования городского округа Орехово-Зуево. За победу боролись 52 педагога дошкольных отделений. Каширу представляла музыкальный руководитель школы №9 Виктория Медведева. По итогам первой недели подвели итоги двух конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», где участники представили опыт работы, и мастер-класса «Мастерская педагога», – говорится в сообщении.
Медведева оказалась лучшей в номинации «Обучение в движении – обучение в радости». В администрации поздравили с победой Викторию Валерьевну и весь коллектив общеобразовательного учреждения.

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#кашира
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#московская область
#подмосковье
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На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Виталия Половенко
23 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра обороны страны Виталия Половенко. Об этом 23 апреля сообщили на официальном сайте правительства.
«На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в официальном заявлении.
Причины увольнения не были указаны в сообщении. Кроме того, также была отстранена от должности заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.

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#катастрофа
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Делегация Подмосковья примет участие в Международном форуме «Технопром 2024»
23 апреля 2024, 19:41

Фото: сайт форума

Московская область станет одним из главных участников XI Международного форума технологического развития «Технопром 2024», который пройдёт в Новосибирске 27-30 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Форум должен стать площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек для импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов и технологических разработок.
«Главными участниками форума станут регионы-лидеры национального рейтинга НТР – Санкт-Петербург, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края», – говорится в сообщении.
Гостям и участникам предложат конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программы. В форуме примут участие члены правительства. На панельные дискуссии пригласят руководителей ключевых министерств и институтов развития, представителей госкорпораций и технологичного бизнеса. Предусмотрены экспертные сессии, круглые столы, лекции ведущих мировых учёных, руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств.

Международными партнёрами форума выступят дружественные России государства и международные организации. Состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Участникам из регионов рекомендуют сформировать команды для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в её состав руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей и специалистов компаний, предприятий, научно-образовательных организаций и региональных институтов развития

Для участия в выставке нужно сформировать стенд региона, решить вопрос подписания соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения в правительство Новосибирской области.

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#московская область
#подмосковье
#новосибирская область
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Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России
Водителя, назвавшего чемпионку UFC и ее подругу «свиньями», ждет депортация
23 апреля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта из Таджикистана, который в Челябинске подрезал на автомобиле и оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву, выдворят из России.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в телеграм-канале.

Иностранец нарушил правила въезда и пребывания в России, уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в Челябинске. Приехавший в Россию из Таджикистана на заработки мужчина, попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Он также оскорбил девушку и ее подругу, назвав их свиньями.

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#челябинск
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