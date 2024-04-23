Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»

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В РФ изобрели систему защиты от БПЛА для важных объектов. Разработка носит название «Пятница», а представить ее официально планируют на военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По информации издания, помимо цифровой системы безопасности, «Пятница» будет иметь и пулеметные платформы, которые работают автоматически.
Подробно со всем функционалом системы можно будет ознакомиться на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке, сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Он отметил, что «Пятница» это такая система, которая позволит повысить эффективность защиты от дронов неприятелей не только стратегически важных объектов, но и логистических путей.
Политолог предположил, что работать она будет по принципу двухступенчатой защиты. «Пятница», вероятно, будет включать в себя системы РЭБ и кинетическую систему поражения и определения беспилотников. Спикер добавил, что если на первом этапе предотвратить атаку не получится, то его уничтожат на втором.
Ранее стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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