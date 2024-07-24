Глава Минздрава Мурашко заявил о смещении у россиян чувства своего возраста

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Чувство собственного возраста у россиян сместилось, причём в сторону уменьшения. Сейчас 40-летние ощущают себя на 30 лет, а 50-летние — на 40 лет.
Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В своём выступлении на форуме «Здоровое общество» он назвал абсолютно нормальным то, что люди, которым сегодня 40 лет, чувствуют себя лучше, чем их ровесники в предыдущие периоды. Это результат нормального развития системы здравоохранения и правильного отношения к своему здоровью, сказал глава Минздрава.
Ранее Мурашко сообщал, что показатель по росту прогнозируемой продолжительности жизни в России в 2023 году был превышен. По его словам, это большое достижение, которое говорит о немалых успехах и правильном развитии всей отрасли.
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Александр Бойцов