Глава Минздрава рассказал, сколько лет жизни теряют люди с лишним весом

19 июня 2025, 19:43

Мурашко: люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни

Михаил Мурашко (Фото: www.kremlin.ru)

Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Об этом в рамках сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.