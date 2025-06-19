Глава Минздрава рассказал, сколько лет жизни теряют люди с лишним весом
Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Об этом в рамках сессии ПМЭФ «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
По его словам, при индексе массы тела от 30 до 35 человек в среднем теряет от двух до четырех лет жизни. Министр добавил, что люди с лишним весом зачастую страдают от артериальной гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.
Ситуация, при которой расходы системы здравоохранения идут на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить, называется сверхпотреблением медицинских услуг, заключил глава Минздрава.
Ранее фитнес-тренер Хосе Гевара назвал неожиданные способы борьбы с лишним весом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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