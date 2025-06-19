«Еле помещалась в дверные проемы»: актриса Ольга Дибцева похудела на 35 кг за 8 месяцев

19 июня 2025, 17:22

Актриса Ольга Дибцева после родов похудела на 35 кг ради съемок в фильме

Ольга Дибцева (Фото: instagram*/dibulik)

Актриса Ольга Дибцева похудела на 35 кг за 8 месяцев. В беседе с Леди Mail звезда фильма «Холоп» рассказала о том, как избавилась от лишнего веса, который набрала за время второй беременности.





По словам знаменитости, она согласилась на съемки в фильме, когда была в роддоме, поэтому ей предстояло привести себя в форму.





«Во вторую беременность я очень много набрала. Весила 90 кг и еле помещалась в дверные проемы. Мы с подружками шутили, что я стала смешариком», — поделилась Дибцева.