Глава Минздрава США Кеннеди: раньше я нюхал кокаин с сидений унитазов
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший рассказал о своем прошлом, связанном с наркотической зависимостью, и объяснил, почему не испытывает страха перед микробами. Откровенное признание он сделал в подкасте комика Тео Вон «This Past Weekend».
72-летний политик сообщил, что на протяжении многих лет боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, включая кокаин и героин. По его словам, уже 43 года он сохраняет трезвость, чему способствует регулярное посещение встреч групп поддержки для людей с аналогичным опытом.
Кеннеди-младший отметил, что продолжал ходить на такие собрания даже в период пандемии COVID-19, организовав закрытую группу для бывших зависимых. Он подчеркнул, что не боится микробов, поскольку в прошлом вел крайне рискованный образ жизни, и добавил, что без постоянной работы над собой зависимость могла бы разрушить его жизнь.
Министр и ранее открыто говорил о своем прошлом: в подростковом возрасте его задерживали за хранение марихуаны, а в 1983 году — за хранение героина. После преодоления зависимости он занялся юридической практикой, экологическими инициативами, а затем начал политическую карьеру.
Читайте также: