Студента накачали наркотиками, похитили и заставили жениться
22-летний студент из округа Самастипур в Индии Нитиш Кумар заявил, что стал жертвой похищения и принудительного брака. Об этом сообщает Times of India.
По его словам, 7 февраля он встретил на улице знакомых, которые угостили его прохладительным напитком. Юноша утверждает, что в него подмешали снотворное. Он потерял сознание и пришёл в себя уже в неволе.
Там, как рассказывает мужчина, его удерживали около двух суток, вводя успокоительные препараты, после чего вынудили заключить брак с Лакшми Кумари из соседней деревни. На церемонии он выглядел растерянным и дезориентированным, а помощь ему, по данным издания, оказали посторонние.
Находясь в плену, Нитиш смог записать видео с просьбой о помощи. Родные увидели запись и обратились в полицию. Во вторник, 10 февраля, правоохранители провели рейд, освободили молодого человека и доставили его домой. Семья невесты, в свою очередь, утверждает, что свадьбу заранее согласовали. Полиция Шахпур-Патори допрашивает Нитиша и обещает установить все обстоятельства произошедшего.
