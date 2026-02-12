Студента накачали наркотиками, похитили и заставили жениться

12 февраля 2026, 17:36

Times of India: Студента похитили и хотели насильно женить в Индии

Фото: istockphoto/Gilitukha

22-летний студент из округа Самастипур в Индии Нитиш Кумар заявил, что стал жертвой похищения и принудительного брака. Об этом сообщает Times of India.