Независимые эксперты усомнились в официальной версии гибели лидера Nirvana

11 февраля 2026, 18:07

Смерть Курта Кобейна могла быть убийством, а не самоубийством

Фото: Istock / 9parusnikov

Смерть Курта Кобейна, произошедшая в 1994 году, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает Daily Mail, независимые эксперты выдвинули версию, согласно которой фронтмен группы Nirvana мог стать жертвой убийства, замаскированного под самоубийство.