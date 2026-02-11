Независимые эксперты усомнились в официальной версии гибели лидера Nirvana
Смерть Курта Кобейна, произошедшая в 1994 году, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает Daily Mail, независимые эксперты выдвинули версию, согласно которой фронтмен группы Nirvana мог стать жертвой убийства, замаскированного под самоубийство.
По мнению специалистов, музыканта могли насильно накачать смертельной дозой наркотиков, после чего застрелить. В качестве прикрытия, считают эксперты, было оставлено поддельное предсмертное письмо, которое на протяжении десятилетий служило одним из ключевых аргументов в пользу версии самоубийства.
Сомнения вызвали и результаты вскрытия. Эксперты обратили внимание на признаки тяжёлой передозировки, которые, по их словам, могли лишить Кобейна физической возможности самостоятельно совершить выстрел. Кроме того, настораживает отсутствие крови в дыхательных путях, странное положение тела, а также нетипичное расположение оружия и шприцов на месте трагедии.
Все эти детали, считают независимые исследователи, не складываются в однозначную картину суицида и допускают участие третьих лиц. Тем не менее полиция Сиэтла не планирует пересматривать дело и продолжает придерживаться официальной версии о самоубийстве музыканта.
Несмотря на это, обсуждение обстоятельств смерти Курта Кобейна не утихает уже более 30 лет — и каждая новая версия лишь подогревает интерес к одной из самых загадочных трагедий в истории рок-музыки.
