В Испании арестовали женщину из-за наркотиков в крови ее восьмимесячного ребенка
В Испании задержали женщину после того, как у ее восьмимесячного ребенка обнаружили наркотическое вещество в крови. Об этом сообщило британское издание The Sun.
По информации газеты, полиция нашла 25-летнюю гражданку Великобритании вместе с младенцем и 43-летним испанцем в палатке на побережье Коста-дель-Соль. Правоохранители обратили внимание, что ребенок выглядел ослабленным, после чего его доставили в медицинский центр для обследования.
Врачи установили, что мальчик недоедает, а анализы показали наличие кокаина в организме. Ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение, где он остается под наблюдением специалистов.
Мать младенца и ее партнера задержали, они должны предстать перед судом 11 февраля. Информация о дальнейшей судьбе ребенка пока не раскрывается.
