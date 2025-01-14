Глава Мытищ вступилась за многодетную семью Самадовых из-за нападок в соцсетях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Жители Мытищ Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов, воспитывающие семерых детей, получили сертификат на покупку нового жилья, однако некоторые пользователи соцсетей восприняли эту новость негативно из-за национальности получателей льготы. Многие были убеждены, что квартиру получили мигранты в обход россиян. Ситуацию прояснила глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами России. Родители женщины – уважаемые педагоги, проработавшие в сфере образования 40 лет. Сама Тахмина занимается благотворительностью, активно участвует в жизни нашего города», — написала Юлия Купецкая в своём Telegram-канале.Она добавила, что дети в этой семье прилежно учатся, а два родных брата Тахмины приняли участие в СВО и получили боевые награды.
Глава округа также подчеркнула, что семья Самадовых полностью соответствует всем критериям для получения жилищного сертификата. Такие сертификаты положены семьям с семью и более детьми, проживающим в округе не менее пяти лет. Купецкая также добавила, что в прошлом году в Московской области такие сертификаты получили 24 семьи, одна из которых — из Мытищ.
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Лев Каштанов