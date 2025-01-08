Как получить маткапитал на второго ребенка в 2025 году и на что его можно тратить

Фото: istockphoto/SewcreamStudio
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%. В результате, выплата на второго ребенка возрастет до 893,8 тысяч рублей. О том, как получить маткапитал в 2025 году и на какие цели его можно использовать расскажет «Радио 1».
Размер маткапитала на второго ребенка в 2025 году
В 2024 году материнский капитал был увеличен на 7,4%. До 1 февраля текущего года родители могут получить 631 тысячу рублей за первого ребенка и 833 тысячи рублей за второго (если семья не получала маткапитал за первенца). В случае, если средства уже были получены за первого малыша, выплата на второго составит 202,6 тысячи рублей.
После 1 февраля 2025 года размеры маткапитала будут следующими: 676,3 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей за второго. Если семья уже получала выплаты за первенца, сумма составит 217,4 тысячи рублей. В 2026 году маткапитал вырастет до 706,8 тысячи рублей для первого ребенка и 934 тысячи рублей для второго. К 2027 году эти суммы увеличатся до 735,1 тысячи и 971,4 тысячи рублей соответственно.
Кто может получить маткапитал на второго ребенка
С января 2024 года право на получение материнского капитала предоставляется исключительно гражданам Российской Федерации. Важно отметить, что для получения данной выплаты необходимо, чтобы на момент рождения ребенка родители уже имели российское гражданство. С этого года на маткапитал могут рассчитывать следующие категории:
- Семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2007 года;
- Семьи, где первенец появился на свет до 1 января 2020 года, а второй ребенок — начиная с этой даты;
- Семьи, в которых оба ребенка родились после 1 января 2020 года; в этом случае выплата осуществляется в два этапа;
- Женщины с российским гражданством, родившие второго ребенка с 1 января 2007 года;
- Мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго ребенка, при наличии решения суда с 1 января 2007 года;
- Отцы, если мать с российским гражданством скончалась или лишилась прав;
- Отцы, воспитывающие второго ребенка, если мать не имела российского гражданства и умерла;
- Дети, не достигшие совершеннолетия или до 23 лет, могут самостоятельно получить маткапитал в случае утраты родителями права.
Фото: istock / Diy1
Как получить маткапитал на второго ребенка
Процесс получения материнского капитала на второго ребенка практически идентичен процессу для первого. С 2020 года эта процедура может быть выполнена без подачи заявления: сертификат оформляется автоматически и поступает в личный кабинет на портале «Госуслуг» в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГС.
Если информация отсутствует на портале, можно получить бумажный сертификат через МФЦ или Социальный фонд, предоставив необходимый пакет документов: паспорт родителя или опекуна; СНИЛС ребенка; свидетельство о рождении; а также документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, свидетельство о смерти матери). Если маткапитал на первого ребенка уже был получен, новый сертификат не требуется — остаток автоматически увеличивается. Сертификат не имеет срока действия и может быть использован в любое время.
Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января
На что можно потратить маткапитал на второго ребенка
Материнский капитал на второго ребенка можно использовать так же, как и на первого. В частности, эти средства можно направить на приобретение жилья или погашение ипотеки. При этом, если жилье покупается с использованием кредитных средств, деньги можно использовать даже до достижения ребенком трехлетнего возраста. Важно, чтобы дети получили доли в приобретенной недвижимости.
Также маткапитал можно потратить на образование детей, включая детские сады, школы, высшие учебные заведения и кружки, а средства на детский сад могут быть использованы сразу.
Семьи с низким доходом имеют право на выплаты из материнского капитала даже до достижения ребенком трех лет, размер которых составляет 100% от прожиточного минимума для детей в данном регионе. Кроме того, маткапитал может быть направлен на формирование накопительной пенсии матери или на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Использовать материнский капитал можно как полностью, так и частями.
Читайте также:
В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст
Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году
В России с 1 января вдвое выросли налоговые вычеты для семей с детьми
Анастасия Хохлова