В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья более 40 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Двенадцать аварийных помещений расселили в пяти городских округах Московской области на минувшей неделе, жилищные условия были улучшены для 42 человек, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
Для жильцов аварийных помещений были приобретены квартиры в новостройках и на вторичном рынке либо предоставлены выкупная стоимость.«Аварийный жилой фонд общей площадью 632 квадратных метра был расселён в округах Солнечногорск, Пушкинский, Домодедово, Дмитровский и Богородский», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в Московской области переселенцы из аварийного жилья могут получить жилищный сертификат, с помощью которого можно купить квартиру в любом районе Московской области. Кроме того, к сумме, указанной в сертификате, можно добавить свои деньги и купить более дорогое жильё.
Читайте также:
В Дубне на год раньше срока построили 16-этажный дом
Завершено строительство нового корпуса в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»
В Подмосковье за год выдали 2,4 тыс. разрешений на строительство
Лев Каштанов