Глава МВД Колокольцев сообщил о росте преступности из-за мошенников с Украины

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Количество преступлений в последнее время заметно возросло. Во многом это произошло из-за большого количества телефонных аферистов и мошенников в компьютерной сфере, действующих с территории Украины.
Об этом в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что все преступления в IT-сфере относятся к разделу тяжких и особо тяжких. Глава МВД также отметил, что в его ведомстве прекрасно осведомлены и имеют массу подтверждений тому, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине.
По словам министра, там действует сеть специально оборудованных колл-центров, оснащённых всеми технологическими новинками, которые специализируются на обмане российских граждан. Используя передовые наработки в сфере связи, компьютерные технологии и специальные психотехники, мошенники дистанционно завладевают деньгами россиян, заключил Владимир Колокольцев.
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