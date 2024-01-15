Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире

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По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, технологии искусственного интеллекта (ИИ) окажут воздействие почти на 40% рабочих мест в мире, замещая некоторые из них и дополняя оставшиеся.
В своей колонке на сайте фонда Георгиева подчеркнула необходимость осторожного баланса политик для раскрытия потенциала искусственного интеллекта.
Согласно главе МВФ, среди развитых экономик около 60% рабочих мест подвержены влиянию ИИ, при этом половина из них получит преимущества благодаря этой технологии. Для развивающихся экономик эта доля составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.
Георгиева признала потенциал искусственного интеллекта для повышения производительности, усиления развития глобальной экономики и увеличения доходов по всему миру. Однако она также выразила опасение по поводу возможного увеличения неравенства и сокращения рабочих мест.
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Согласно главе МВФ, среди развитых экономик около 60% рабочих мест подвержены влиянию ИИ, при этом половина из них получит преимущества благодаря этой технологии. Для развивающихся экономик эта доля составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.
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Артем Кузьмин