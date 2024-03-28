Глава НАПФ Беликов допустил сокращение пенсионных фондов в России

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Президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что в ближайшее время процесс сокращения количества негосударственных пенсионных фондов продолжится.
«В ближайшее время, по нашим оценкам, чисто НПФ может сократиться до 30. Плохо это или хорошо? Если эти 30 будут справляться, значит это неплохо. Если не справляются, значит что-то не так в экономике», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Беляков.Он добавил, что искусственно удерживать на рынке определённое количество таких организаций для достижения какого-то конкретного количества, не стоит, поскольку не все они могут полноценно отвечать интересам акционеров и выполнять свои функции.
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