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Глава НАПФ Беликов допустил сокращение пенсионных фондов в России

28 марта 2024, 16:05
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что в ближайшее время процесс сокращения количества негосударственных пенсионных фондов продолжится.
«В ближайшее время, по нашим оценкам, чисто НПФ может сократиться до 30. Плохо это или хорошо? Если эти 30 будут справляться, значит это неплохо. Если не справляются, значит что-то не так в экономике», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Беляков.

Он добавил, что искусственно удерживать на рынке определённое количество таких организаций для достижения какого-то конкретного количества, не стоит, поскольку не все они могут полноценно отвечать интересам акционеров и выполнять свои функции.


Ранее россиянам разъясняли, что для того, чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, соответствующие данные можно найти в личном кабинете на госуслугах.

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#выплаты
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#фонд
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В Коломне на стадионе «Авангард» начались общестроительные работы
28 марта 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» проводится на улице Октябрьской Революции в Коломне, в настоящее время на объекте завершили демонтаж и начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На площадке сейчас ведутся общестроительные работы, в них заняты более 50 человек. Работы идёт без отставания от графика. Строительная готовность объекта составляет более 40 процентов», — отмечается в сообщении.
Стадион «Авангард» был построен в 1958 году. Это центральный стадион города, на нём проводились не только спортивные состязания, но и культурно-массовые мероприятия. После ремонта стадион будет приспособлен для футбольных матчей и лёгкой атлетики. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение территории.

Сдать спортивный объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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#министерство строительного комплекса мо
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Один из террористов в «Крокусе» хотел привлечь тестя к организации трагедии
28 марта 2024, 16:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале, 25-летний Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке собственного тестя. За два дня до теракта он звал его в Москву на «подработку». Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Со слов родственников в Таджикистане, звонок для отца жены вышел неожиданным. Второпях и без лишних объяснений Фаридуни пытался убедить родственника, что нужно приехать в Россию ради «прибыльной работы». Подробности мужчина не сообщал, обещал обрисовать аспекты работы при личной встрече. Однако тесть отказал мужчине и не стал принимать предложение в сомнительном трудоустройстве.

Близкие немного рассказали о самом Шамсидине: он окончил всего семь классов школы, был спокойным и тихим ребенком. Правда позже немного свернул со своего обычного пути.

С 2015 по 2020 год мужчина пробыл за решёткой в городе Вахдат — его осудили за сексуальные домогательства. Затем оказался в РФ с женой и детьми. Был зарегистрирован в подмосковной деревне Путилково, жил там же.

Ранее сообщалось, что террористы, устроившие бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#терроризм
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Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации людей при пожарах и ЧС
28 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/surachetsh

Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
Подробнее об этих учениях, а также о том, как необходимо вести себя при возникновении ЧС в эфире «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального управления №1 Мособлпожспаса Альберт Джубуев.

«Мы такие учения проводим регулярно. Они нужны для того, чтобы работники объекта, на котором они проводятся, знали свои действия, умели руководить эвакуацией», — объяснил Джубуев.

По его словам, учения проходят как в детских садах, школах, больницах, так и в кинотеатрах, торговых центрах и других местах скопления большого количества народа.

Джубуев заявил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций всё зависит от быстроты реакции сотрудников. Как только они оповещают о случившемся спасателей, профессионалы выезжают на место для ликвидации происшествия. В это время сотрудники того или иного учреждения должны организовать эвакуацию людей.

Собеседник «Радио 1» также отметил, что именно ситуации ЧС моделируются во время учений. Они отрабатываются, а затем разбираются на наличие ошибок и неправильно произведённых действий.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске, произошёл страшный теракт. Вооружённые боевики расстреляли зрителей концерта, а затем подожгли зал, заблокировав выживших людей в помещении. Многим удалось выжить благодаря профессиональным действиям сотрудников «Крокуса».

«Как показали последние события – это (проведение учений), к сожалению, очень актуально. Мальчик, который работал в гардеробе в этот день, сказал, что знал план эвакуации, знал, как действовать. Поэтому все эти моменты для всех сотрудников очень важны», — заключил Джубуев.

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#мособлпожспас
#эвакуация
#учения
#школы
#тц
#больницы
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Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья
28 марта 2024, 16:40

Фото: iStock/LENblR

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей.
О новых изменениях в эфире «Радио 1» рассказала уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева.

Рынки посуточной и долгосрочной аренды идут параллельно друг другу. Клиенты, которые используют один инструмент, никак не попадают под действия второго.

«Он (закон – ред.) начинает регулировать требования, которые предъявлены к собственникам жилья, которое сдаётся именно в посуточную аренду. Регламенты всегда хороши, поскольку расставляют правила и приоритеты», – пояснила Голубева.
Для того чтобы сдавать квартиру в посуточную аренду, собственник должен зарегистрироваться либо как индивидуальный предприниматель, либо как самозанятый. Затем ему необходимо встать на учёт, чтобы можно было осуществлять контроль за его деятельностью.

Эксперт рассказала о нововведениях, которые необходимо учесть владельцам квартир, сдающим их посуточно.

«Закон обязывает, например, установить приборы учёта в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, – водяные счётчики и счётчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учёта потребления», – уточнила эксперт.
Кроме того, закон требует от квартиросъёмщиков бережного отношения к местам общего пользования.

Голубева посоветовала сдающим посуточно квартиры присматриваться к тем, кто хочет в них поселиться. Если грамотно подойти к этому делу, то новые изменения не усложнят жизнь арендодателям. Единственное, что поменяется – это требование от квартиросъёмщиков соблюдать все пункты этого закона.

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#риэлтор
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#закон
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Проезд по Митяевскому мосту ограничили из-за поднятия воды
28 марта 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Митяевском мосту в Коломне из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пешеходное движение осуществляется в штатном режиме. А автобус №44, который ходит по маршруту Коломна (автовокзал Голутвин) – совхоз Сергиевский», будет делать объезд через Щурово», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что днём ранее ограничили автомобильное движение на мосту в Озёрах. Там на время паводка развели наплавной мост через реку Оку, расположенный на 83-м км дороги «Озёры – Кашира».

О снятии ограничений и восстановлении движения пообещали сообщить дополнительно, когда уровень воды в реках нормализуется.

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#московская область
#подмосковье
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Россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолёте «Аэрофлота»
Россиянин впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте «Аэрофлота»
28 марта 2024, 16:36

Фото: istockphoto / Diy13

Турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте из Бангкока компании «Аэрофлот». Об этом сообщает телеграм-канал «Kras Mash».
Уточняется, что врачи уже насчитали больше трёх миллионов за лечение пострадавшего. Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался в аэропорту Бангкока на сутки. Пассажиры четыре часа сидели в самолете, при этом в это время в салон не подавался кислород.

Люди почувствовали себя плохо, некоторые теряли сознание, их забирали на скорой. Всего в больницу попали четыре пассажира. Сергей оказался среди них, но в медучреждении у него остановилось сердце. Сейчас мужчина в коме, в тяжелом состоянии. Супруге выписали счёт. Средства для оплаты у неё имеются, но снять их с российской карты нельзя. Страховая компания заявила, что это не их случай.

Тайские врачи требуют в ближайшее время выплатить им около 1,5 миллиона, иначе пострадавшего отключат от системы жизнеобеспечения. Авиакомпания на связь с женщиной не выходит.

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#аэрофлот
#кома
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«Пинок под зад»: Светлаков рассказал, почему ушёл из «Уральских пельменей»
28 марта 2024, 16:34

Фото: iStock/z_wei

Актер и юморист Сергей Светлаков рассказал о причинах своего ухода из юмористического коллектива «Уральские пельмени» в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.
Светлаков озвучил, что причиной ухода из коллектива стал конфликт с одним из его участников. Актер подчеркнул, что ситуация вызвала в нем чувство глубокого разочарования и желание задуматься над своим родом деятельности.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — признался актер.
Инцидент стал решающим фактором для того, чтобы Светлаков изменил вектор своей профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Он поделился переполняющими его эмоциями после пережитой трагедии и высказал соболезнования всем пострадавшим.

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#юмор
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В Дубне приступили к уборке городских территорий после зимы
28 марта 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров проверил ход работ по уборке территорий вместе с представителями МБУ «ЖКУ», МАУ «Городские парки». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
​В Московской области началась активная подготовка к ​теплу и все городские округа начали облагораживать городские общественные места.

«На набережной им. Менделеева, Комсомольской набережной уборка смёта ведётся ежедневно. Но останавливаться рано, снег продолжает таять, а под ним много сюрпризов. Также особое внимание — зелёным насаждениям, надо привести в порядок крону лип, подстричь кустарник, убрать сухостой. На проспекте Боголюбова механизированная уборка и ручная уборка газонов также на контроле. Планируем привести в порядок вывески на «китайской стене», освежить фасад», — поделился Максим Тихомиров.

Стоит отметить, ​что со следующей неделе в городском начнется череда субботников ​к которым подключатся коллективы городских предприятий.

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#максим тихомиров
#подмосковье
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РККК собрал для пострадавших и семей погибших в «Крокусе» 1,2 миллиарда рублей
28 марта 2024, 16:13

Фото: iStock/georgidimitrov70

Российский Комитет Красного Креста собрал свыше 1 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и раненным в «Крокусе». Об этом говорится в Telegram-канале РККК.
В ведомстве отметили, что по первым 33 семьям было принято решение о выделении материальной помощи уже в данный момент. Российский Красный Крест начал выплачивать пострадавшим от 300 до 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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