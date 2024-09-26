Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава наукограда Тихомиров проверил после ремонта мастерские колледжа университета «Дубна»

Глава наукограда Тихомиров проверил после ремонта мастерские колледжа университета «Дубна»

Глава наукограда Тихомиров проверил мастерские колледжа университета «Дубна»
26 сентября 2024, 19:42
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава наукограда Максим Тихомиров осмотрел современное оборудование и отремонтированные мастерские колледжа Университета «Дубна», пообщался со студентами и педагогами. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации городского округа.
«Наша цель – не только качественно организовать процесс обучения, но и сделать всё, чтобы высококвалифицированные специалисты — электромонтёры, техники и системные администраторы, окончив колледж, остались работать в городе. Сегодня колледж закрывает огромные потребности наукограда. Без него у наших крупных предприятий не получилось бы показывать такие высокие результаты работы», – отметил Тихомиров.
Он также дал высокую оценку работе педагогического состава. Педагогам, мастерам и воспитателям присвоены почётные звания, вручены благодарственные письма и грамоты. О качестве работы коллектива колледжа говорит востребованность выпускников у работодателей, а также успехи студентов в конкурсах профессионального мастерства.


«За последние шесть – семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши обучающиеся завоёвывали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об уровне их подготовки. Это классные специалисты», – уверен исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.
Он добавил, что в вузе работают самоотверженные и вовлечённые в процесс преподавания педагоги.

Читайте также:

Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны

В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов

Благоустройство площади перед ДК «Октябрь» в Дубне закончат в этом году


#дубна
#университет
#колледж
#ремонт
#максим тихомиров
#московская область
#подмосковье
#педагоги
#образование
Автоэксперт пояснил, почему водителя моноколеса на трассе нельзя оштрафовать
26 сентября 2024, 20:19

Фото: iStock/PavelKant

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что моноколесо не является транспортным средством, поэтому их водителей нельзя оштрафовать.
«Туда же относятся сегвеи, гироскутеры. Правилами дорожного движения определённо место, где они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. В их отсутствие — по обочинам дорог или по краю проезжей части. Но очевидно, что на скоростной трассе их точно быть не должно, как и велосипедистов и самокатчиков», — рассказал Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, водители моноколёс могут ездить по обычным загородным трассам, но только если их транспортные средства соответствуют требованиям правил дорожного движения и оборудованы световозвращателями, сигнальными огнями и другими опознавательными знаками.

Сажин считает, что, как и электросамокаты, моноколёса нужно ограничивать в скорости и «кастрировать» на стадии появления в городе, чтобы не дать возможность перепрошивать их программное обеспечение. Часто владельцы моноколёс перекодируют их и добавляют «лошадей», что может привести к опасным ситуациям на дороге, пояснил специалист.

Сажин также отметил, что сейчас никто не знает, как штрафовать водителей моноколёс. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что моноколёса нельзя идентифицировать как транспортные средства. Их нельзя лишить права управления за превышение скорости или наказать за расположение на проезжей части. Однако водители моноколёс могут стать участниками ДТП и нести ответственность за ущерб, который они нанесли.

Читайте также:

Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате

10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб

Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП
#дтп
#штраф
#права
#водители
#ущерб
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Файлы пропадут»: Россиянам советуют перейти на другие сервисы взамен Google
Депутат Матвейчев: Россиянам стоит перейти на другие сервисы взамен Google
26 сентября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/SpVVK

Россиянам стоит перейти на другие сервисы из-за новых ограничений Google. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Продолжать пользоваться сервисами Google в России рискованно. Американская корпорация в любой момент может закрыть доступ к аккаунту, а пароли и личные данные передать другой стороне», — цитирует Матвейчева портал Smotrim.

По мнению эксперта по информационной политике, данные из почты Gmail и файлы на «Google Диске» могут пропасть в любой момент, если компания продолжит враждебную политику против России.

По совету эксперта, лучше сейчас забрать из сервисов Google все данные и перевести на другие ресурсы.

Ранее в Минцифры сообщили, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.

Читайте также:

В Госдуме перечислили признаки мобильных приложений с вирусами

Новый троянец Necro заразил миллионы устройств Android через Google Play

Google заблокировал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал на фоне дела Дурова
#данные
#портал
#google
#минцифры
#безопасность
#ограничение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зайнуллин: повторное использование льготной ипотеки является нарушением
26 сентября 2024, 19:19

Фото% iStock/Diy13

Программы льготной ипотеки созданы для улучшения жилищных условий и имеют социально значимый характер, а их повторное использование является безусловным нарушением. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
Напомним, в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка выяснили, что россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов.

«В данном случае льготная ипотека является субсидированной — то есть проценты доплачивались государством из бюджета», — пояснил Зайнуллин в беседе с RT.

По его словам, государство может подать иск о «возмещении необоснованного обогащения». Если человек получил льготную ипотеку, предоставив банку поддельные документы или ложные сведения, это может быть расценено как многократное мошенничество.

Зайнуллин добавил, что следствию предстоит выяснить, как именно были выданы такие ипотечные кредиты. Банки имеют инструменты для отслеживания кредитной активности клиентов, например, бюро кредитных историй. Однако, учитывая приведённую статистику, система не идеальна и нуждается в доработке.

Читайте также:

Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру

Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки

ВТБ повысил первоначальный взнос до 50,1% по «Семейной ипотеке»
#банки
#кредиты
#ипотека
#мошенничество
#документы
#человек
#взнос
#льготная ипотека
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*
26 сентября 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидирует ООО «Родина», принадлежащее покинувшей Россию певице Земфире*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Точная причина закрытия компании не сообщается. Однако из открытых источников следует, что фирма с момента регистрации в 2023 году не проявляла никакой деловой активности.

Земфира* открыла эту компанию в мае 2023 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, фирма была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени».

В настоящее время певица проживает во Франции. Ранее по сети распространилась информация, что она получила гражданство этой страны. Однако сама исполнительница полностью отрицает эти «слухи».

Читайте также:

Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*

Земфира* обратилась в Верховный суд

Унижение депутата, потеря дохода и ссора с Литвиновой: Как живет Земфира* после бегства из РФ

*признана Минюстом РФ иноагентом
#фнс
#суд
#жалобы
#певица
#страны
#компании
#земфира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дети из Курской области посетили аэродром в Кубинке и познакомились с лётчиками
26 сентября 2024, 18:41

Фото: Александра Степанова

20 детей из Курской области, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подольске, побывали с экскурсией на аэродроме в подмосковной Кубинке. Ребята осмотрели тренировочную базу пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» и познакомились с лётчиками.
Многие признались, что ждали чего-то вроде скучной выставки и осмотра нескольких десятков музейных экспонатов. Однако в итоге школьники увидели настоящее авиашоу, понаблюдав за тренировочными полётами. Они померили шлем пилота и даже забрались в кабину сверхзвукового истребителя.

Фото: Александра Степанова

«Мы являемся кураторами детского лагеря «Литвиново», постоянно взаимодействуем с ним, проводим экскурсии. Пока рассказываешь теорию, детям неинтересно. Но когда начинаем показывать непосредственно практику, они интересуются, залезают в кабину, задают вопросы», – рассказал старший лётчик пилотажной группы «Русские витязи» Валерий Соков.

Фото: Александра Степанова

Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 900 жителей Курской области. В основном это дети, в том с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов и домов ребёнка. Среди приезжих также мамы с малышами и пожилые люди с серьёзными диагнозами.

Фото: Александра Степанова

Всех курян разместили в пунктах временного содержания, организованных в детских оздоровительных лагерях в Клину, Подольске и городском округе Пушкинский, а также в пансионатах и центрах реабилитации Коломны и Ступина.

Фото: Александра Степанова

Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, оставаться в Подмосковье куряне смогут сколько угодно долго. Для детей продумали всё, в том числе обучение, экскурсионные программы и занятия в кружках.

Читайте также:

В Красногорске провели благотворительную программу «Всё начинается с семьи»

Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена

Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#дети
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов
26 сентября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обустройство участка велодорожки в деревне Ратмино подходит к концу. Специалисты приступили к финальному этапу – укладке отсева из гранитной крошки. Ход работ проверил глава Дубны Максим Тихомиров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Такой экологичный и водопроницаемый материал, как гранитная крошка, использовали для трассы «Вело1».
«Задача – максимально быстро, в течение недели, закончить этап и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», – отметил Тихомиров.
Ускорил темпы работ и подрядчик на этапе от моста до Комсомольской набережной. Сейчас там идёт укладка щебнем в рамках подготовки дороги к асфальтированию. На участке от газового хозяйства до моста начинается установка бортового камня.

Помимо этого, в рамках объезда глава Дубны заехал в спорткомплекс «Руслан», где продолжается ремонт зала борьбы. На этой неделе подрядчик переходит к покраске. Также продолжается ремонт в раздевалках и душевых дворца спорта «Радуга», где работы завершатся в течение двух недель.

Читайте также:

В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал

В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода

Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны
#дубна
#строительство
#благоустройство
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ предложили считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз
26 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/Miljan Živković

Сенатор Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять россиянкам с детьми максимальные баллы при поступлении в вуз. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Кутепов отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. В нём он предложил сделать факт наличия детей личным достижением, но чтобы оно ушло в зачёт ребёнок должен быть рождён в течение года до подачи документов в вуз.

Кутепов подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить женщин с детьми возможностью получить высшее образование, а также станет движением в сторону поддержки рождаемости в стране.

По словам сенатора, предложенная им мера также станет профилактикой прерывания беременности и повысит статус семей с детьми. При этом она не требует выделения дополнительного финансирования.

В настоящее время индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются окончание школы с отличием, победы в олимпиадах и спортивные успехи. За это абитуриентам начисляют дополнительные баллы.

Читайте также:

Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей

Рождаемость в России снизилась до исторического минимума

Сенатор Широков: Строительство «однушек» снижает рождаемость в стране
#вуз
#дети
#абитуриент
#ребёнок
#образование
#минобрнауки
#рождаемость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Напавший на полицейского в Москве американец хотел просить политического убежища
26 сентября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Zolnierek

Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, перед заседанием суда отказался от американского гражданства. Он также попросил представителей посольства США покинуть зал суда.
Как передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости, перед заседанием судья разрешил прибывшим американским дипломатам переговорить с обвиняемым. Они подошли к Татеру и принялись расспрашивать его о состоянии дел, но он вдруг заявил, что не желает с ними разговаривать, так как больше не считает себя гражданином США, после чего попросил их покинуть зал.

По словам адвоката американца, тот прибыл в Россию с целью получения политического убежища из-за преследования у себя на родине компетентными органами. Он уже начал оформлять документы для получения убежища, однако из-за того, что был задержан и помещён в СИЗО, прервал процедуру.

Задержали Татера в середине августа в отеле Radisson. Будучи нетрезвым, он устроил там скандал, отказался предоставлять документы о том, где жил ранее. Американца отвезли в отдел полиции, где он ударил одного из правоохранителей.

В зале суда Татер заявил также, что не желает присутствия американских журналистов, «особенно из CNN», а также «представителей Украины». В этой просьбе судья ему отказал, объяснив, что процесс является открытым.

Читайте также:

В Москве напавшего на российскую полицейскую гражданина США отправили в СИЗО

В Москве задержан американец за нападение на полицейского

Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу
#сша
#скандал
#документы
#сизо
#новости
#гражданство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин объявил о закрытии летнего сезона «Московского долголетия»
В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие»
26 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/PIKSEL

В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 26 сентября в своем Telegram-канале.
«В этом году он длился целых четыре месяца благодаря теплому сентябрю. Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в августе в столице открылся экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат», Его гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете». Также за лето в Москве открыли 14 новых центров долголетия. Сейчас в столице для людей старшего возраста работают 134 таких центра.

Читайте также:

Столичный метрополитен готовится к зимнему сезону

На выходных в Московской области начнётся подача тепла в социальные объекты

В Москве в выходные пройдут бесплатные кардиотренировки – полный список площадок
#лето
#выходные
#мэр
#москва
#проекты
#туризм
#столица
Следите за нашими новостями
в удобном формате