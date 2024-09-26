Глава наукограда Тихомиров проверил после ремонта мастерские колледжа университета «Дубна»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава наукограда Максим Тихомиров осмотрел современное оборудование и отремонтированные мастерские колледжа Университета «Дубна», пообщался со студентами и педагогами. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации городского округа.
«Наша цель – не только качественно организовать процесс обучения, но и сделать всё, чтобы высококвалифицированные специалисты — электромонтёры, техники и системные администраторы, окончив колледж, остались работать в городе. Сегодня колледж закрывает огромные потребности наукограда. Без него у наших крупных предприятий не получилось бы показывать такие высокие результаты работы», – отметил Тихомиров.Он также дал высокую оценку работе педагогического состава. Педагогам, мастерам и воспитателям присвоены почётные звания, вручены благодарственные письма и грамоты. О качестве работы коллектива колледжа говорит востребованность выпускников у работодателей, а также успехи студентов в конкурсах профессионального мастерства.
«За последние шесть – семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши обучающиеся завоёвывали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об уровне их подготовки. Это классные специалисты», – уверен исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.Он добавил, что в вузе работают самоотверженные и вовлечённые в процесс преподавания педагоги.
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