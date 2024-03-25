Глава «Новой Голландии» уволилась после постов мужа о теракте

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Роксана Шатуновская сообщила, что оставляет пост гендиректора проекта Новая Голландия в Санкт-Петербурге после публичных неоднозначных высказываний ее мужа Николая Конашенка о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она написала на своей странице в соцсетях.
«Руководство Новой Голландии и проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» всегда придерживалась общечеловеческих ценностей и по обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — заявила Шатуновская в посте.
Шатуновская отметила, что осуждает слова мужа и выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта.
Муж Шатуновской неоднозначно высказался о теракте в «Крокус сити холле», что вызвала общественный резонанс. Позже он удалил посты.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, жертвами трагедии стали 143 человека, пострадали 152 человека. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 по подозрению в причастности к преступлению.
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