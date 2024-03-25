Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин

Фото: iStock/ VILevi
Все 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в «Крокус сити холле» живы, почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.
«Им оказывается помощь лучшими московскими врача… В настоящее время мы ни одного не потеряли… Есть надежда, что все 12 выживут», — рассказал Собянин.
По его словам, всем обратившимся к медикам после трагедии оперативно оказали амбулаторную помощь, всего были госпитализированы 94 человека в 14 больниц. Из них 18 на сегодняшний день выписаны.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, число жертв выросло до 143, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, причастных к преступлению.
Читайте также:
Воробьев: Поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта
Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
Торговые центры Vegas откроются 26 марта
Ювелина Бернст