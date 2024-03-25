Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У охранников, работавших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, было оружие, но оно находилось на хранении в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.
«У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оружие есть», — сообщил Хинштейн в Telegram-канале.Однако, охранники несли свою службу без оружия и без каких-то спецсредств для задержания преступников. Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей «Крокус сити холл», базировалась в соседнем с ним здании, однако не выехала на место после теракта.
По действующему российскому законодательству частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, а лишь обязаны иметь в своем арсенале служебное оружие. Депутаты предложили пересмотреть эти законодательно-правовые нормы.
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Мария Федоровцева