Воробьев: Поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что поисковая операция в «Крокус Сити Холл» в Красногорске будет полностью закончена во вторник 26 марта.
В работе задействовано около тысячи человек: спасатели, кинологи, строители. Они осуществляют поисковую операцию в круглосуточном режиме. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон.
«Основная задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел», — сообщил Воробьев.
«За завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция. Каждый квадратный метр концертного зала: и портер, и балкон будет освобожден от завалов и разобран», — уточнил губернатор.
Андрей Юрьевич рассказал, что сразу после теракта в Подмосковье открыли прямую линию 122-0 и Центр помощи пострадавшим. В БЦ «Кубик», недалеко от «Крокуса», открыт Центр помощи, куда может обратиться каждый, кто пострадал от этой трагедии.
«За это время Центр помощи получил порядка 2000 звонков, коллеги осуществляли и личный прием. Главные вопросы — поиск родственников и близких», — доложил президенту глава Московской области.Отдельным блоком Воробьев выделил компенсационные выплаты для пострадавших. В этом вопросе власти Москвы и Подмосковья пришли к общему знаменателю. Семьи погибших в теракте получат по 3 миллиона рублей, семьи пострадавших, которым потребовалась госпитализация — по 1 миллиону рублей, семьи пострадавших, которые получили ранения, но обошлись без госпитализации — по 500 тысяч рублей. В субботу 23 марта благодаря слаженной работе Центробанка РФ были проведены первые транзакции.
Губернатор отметил помощь волонтеров, которые все это время находились рядом и успокаивали людей.
Также Андрей Юрьевич рассказал, что Фонд красного креста и бизнесмены вызвались помочь — 420 тысяч транзакций было перечислено на счета. Все средства будут направлены на нужды семей, которые пострадали от теракта.
Воробьев поблагодарил за слаженную работу и человечность подмосковных врачей. В ту ночь многие сами вышли на работу в клиники в Химках, Долгопрудном, Одинцове, понимая, что произошла трагедия и люди будут поступать в стационары для оказания им медицинской помощи.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, 139 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Мария Федоровцева