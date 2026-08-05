Глава Новосибирского «Союза отцов» высказался о предложении изолировать пятилетних мальчиков от матерей

05 августа 2026, 15:14

Глава Новосибирского «Союза отцов»: мужчинам нужно активнее воспитывать детей

Фото: iStock/standret

3 августа председатель свердловского отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Вячеслав Истошин в эфире программы «Акцент» предложил активнее привлекать мужчин к работе со школьниками, учредить региональную награду «Отец-герой» и разделить обучение мальчиков и девочек.





Истошин также высказал идею ограничить участие женщин в воспитании мальчиков, когда им исполнится пять лет. Он считает, что с дошкольного возраста им лучше находиться в окружении мужчин.



В беседе с изданием Om1 Новосибирск председатель новосибирского «Союза отцов» Сергей Майоров заявил, что основная цель их организации — вовлечь мужчин в процесс воспитания детей. Он отметил, что в настоящее время существует явный дисбаланс, при котором доминирующую роль в воспитании играют женщины.





«Мы не убираем женщину, мы возвращаем мужчину. Это не ревность к профессии, это забота о детях», — заключил лидер новосибирских отцов.