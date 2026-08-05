В Балашихе после благоустройства появятся новые точки притяжения
Благоустройство – один из самых востребованных запросов у жителей Балашихи. Об этом глава городского округа Сергей Юров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
За последние годы в Балашихе создано множество общественных пространств.
«Если сравнить цифры, то девять лет назад наш Центральный городской парк посещали порядка 200 000 человек в год. Сегодня только парк «Пехорка» посещают свыше трёх миллионов. При этом у нас активно развиваются и другие зелёные зоны – например, Пестовский и Вишняковский парки. В большинстве микрорайонов города созданы комфортные места для отдыха, и мы продолжаем благоустройство», – сказал Юров.Сейчас в работе – вторая очередь Вишняковского лесопарка. Там проложат дорожки, обустроят спортивные и детские зоны, откроют прокат, построят фестивальную площадку, установят освещение и видеонаблюдение.
Появятся и новые точки притяжения. К октябрю благоустроят сквер в микрорайоне Павлино и территорию вокруг храма Игоревской иконы в микрорайоне 1 мая.
«Жители просили нас реставрировать Дом культуры «Заря». И знаю, что он сейчас уже выглядит очень привлекательно. Насколько ДК востребован, какое количество ребят там занимается?», – спросил губернатор.По словам Юрова, объект ранее находился на территории военного городка, который передало муниципалитету Минобороны.
«Действительно, ветераны бывшего военного городка обращались с просьбой восстановить этот объект. И в этом году после капремонта мы торжественно открыли ДК «Заря». Причем мы не просто обновили здание, а полностью изменили его концепцию. Под одной крышей объединили культурно-досуговый центр, новое отделение детской школы искусств и современную библиотеку. Сегодня в кружках и секциях занимаются более 2000 детей. Постоянно проходят встречи ветеранских организаций и общественные мероприятия», – отметил Юров.По его словам, ДК стал настоящим центром притяжения для жителей микрорайона.