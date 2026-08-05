Сборная Подмосковья выиграла баскетбольный турнир Всероссийской летней Универсиады

05 августа 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области стала победителем баскетбольного турнира X Всероссийской летней Универсиады. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В напряжённом финале команда Подмосковья обыграла соперников из Санкт-Петербурга со счётом 72:64. Бронзу взяла команда Москвы, победившая соперников из Хабаровского края – 78:63.



Как отметили в ведомстве, баскетбол вернулся в программу Универсиады впервые с 2014 года. Формат изменился: вместо вузовских команд за награды теперь борются сборные регионов. На турнире встретились восемь сильнейших студенческих сборных: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краёв.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одним из главных факторов успеха Подмосковья стала системная подготовка на базе Московской государственной академии физической культуры. Там в рамках пилотного проекта Центра спортивной подготовки ведётся целенаправленная работа по развитию баскетбола.

«Важность этого события сложно переоценить. Баскетбол – один из самых популярных видов спорта среди молодёжи. Возвращение баскетбола и футбола в программу Игр стало приоритетной задачей для Российского студенческого спортивного союза. Матчи на таких объектах, как ДС «Большой», поднимают престиж Всероссийских универсиад. Во многом это стало возможным благодаря поддержке Российского спортивного фонда», — отметил председатель РССС Сергей Крюков.