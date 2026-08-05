Петербургские мужчины считают дорогие подарки лучшим способом примирения

05 августа 2026, 14:52

66% петербургских мужчин считают дорогие подарки лучшим способом примирения

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

В Петербурге 66% мужчин уверены, что дорогой подарок помогает помириться со второй половинкой. Об этом пишет «Петербургский Дневник».