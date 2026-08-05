Петербургские мужчины считают дорогие подарки лучшим способом примирения
В Петербурге 66% мужчин уверены, что дорогой подарок помогает помириться со второй половинкой. Об этом пишет «Петербургский Дневник».
Исследование, проведенное платформой CDEK.Shopping совместно с приложением для знакомств Мамба, показало, что мужчины чаще всего преподносят дорогие подарки. Среди них лидируют ювелирные украшения (32%), духи (13%), автомобили (2%) и брендовая одежда (1%).
Мужчины, предпочитающие дарить дорогие подарки, чаще всего выбирают ювелирные изделия (32%), парфюмерию (13%), автомобили (2%) и одежду люксовых брендов (1%). 10% опрошенных отдают предпочтение деньгам или путешествиям, а 3% рассматривают в качестве подарков квартиры, брендовую обувь и дизайнерские сумки. В плане выбора брендов мужчины отдают предпочтение Dior (20%), за ним следуют Chanel (11%), Gucci и Prada (7%), Louis Vuitton (6%), а также Balenciaga и Miu Miu (3%).
Когда речь заходит о желаемых подарках после ссоры, женщины чаще всего упоминают совместное путешествие (34%) или автомобиль (24%). Также они были бы рады получить iPhone (9%) или пылесос Dyson (5%). В списке желаемых подарков значатся брендовая сумка (4%) и украшение Cartier (3%).
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