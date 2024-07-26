Глава Одинцова Андрей Иванов возложил цветы к могилам спецназовцев в Кубинке

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов возложил в Кубинке цветы к могилам погибших военных и почтил их память. На городском кладбище создали Аллею Славы Воздушно-десантных войск. Там погребены военнослужащие 45-й отдельной бригады спецназа, отдавшие жизнь в ходе спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Исполнилось 30 лет со дня образования 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, которая дислоцируется у нас в Кубинке. Это настоящая элита российских Вооружённых сил, лучшие из лучших – профессионалы, патриоты, защитники Родины и её интересов. Возложил цветы на Аллее Славы в память о героях. Поздравляю военнослужащих и ветеранов прославленной 45-й бригады», – сказал Иванов.Как отметили в администрации, 45-я бригада спецназа ВДВ – самая молодая воинская часть в составе российских Воздушно-десантных войск. Её формирование началось в феврале 1994 года на базе двух отдельных батальонов спецназа.
Бригада ликвидировала незаконные вооружённые формирования в Чечне, участвовала в миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских вооружённых сил в Гудауте, обеспечивала безопасность россиян в Киргизии. Сейчас десантники из Кубинки участвуют в СВО.
Бригада была награждена орденами Кутузова и Александра Невского.
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