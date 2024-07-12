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Капремонт школы в Больших Вязёмах завершат до 1 сентября

12 июля 2024, 12:48
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Капитальный ремонт проводится в здании Большевязёмского отделения Голицынской школы №2, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%, все работы должны быть завершены до начала учебного года. Ход ремонта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В проверке также приняли участие член местного Совета депутатов Владимир Сёмин представители родительского комитета школы и инициативные жители.
Андрей Иванов отметил, что ремонт ведётся в соответствии с графиком.



«Рабочие выполняют финальную отделку помещений, красят стены в классах, укладывают линолеум, заканчивают монтировать слаботочные системы, а также готовят актовый зал к укладке ламината. В ближайшие дни начнут ставить дверные блоки», — уточнил Иванов.
Он добавил, что ремонт здания планируется закончить до конца июля, а спортивное ядро на пришкольной территории должно быть готово к 20-м числам августа.

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#одинцово
#андрей иванов
#большие вязёмы
Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 70%
12 июля 2024, 13:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструкция стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный города Королёв, работы выполнены уже на 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В частности, обновление фасада административного здания стадиона выполнено более чем на 90%. Завершены черновые и отделочные работы внутри здания. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
На стадионе установлены новые световые вышки под усовершенствованные диодные лампы. Все строительные материалы и необходимое оборудование в наличии, включая 600-килограммовые вентиляторы, которые будут охлаждать воздух внутри административного здания.

Работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте заняты 30 человек, задействовано пять единиц техники.

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Обвиняемая по статье за фейки о ВС РФ врач Буянова восстановлена на работе
12 июля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/demaerre

Педиатра Надежду Буянову обвинили в распространении фейков о Вооружённых силах РФ, после чего она была уволена из поликлиники, где трудилась. Суд признал её увольнение незаконным, после чего она была восстановлена на работе в прежней должности.
Запись в трудовой книжке об увольнении признана недействительной, сообщает телеграм-канал Baza. Кроме того, суд постановил выплатить медику компенсацию за вынужденный простой не по её вине в размере 928 тысяч рублей, а также морального вреда (15 тысяч рублей).

Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.

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#запись
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Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Tengrinews.kz: миллионерша Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта РФ
12 июля 2024, 12:53

Фото: IStock/mirza kadic

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz.
Сообщается, что Сулейманова является женой бизнесмена Данияра Абулгазина и дочерью первого главы МИДа Казахстана, занимавшего свой пост с 1991 по 1994 год. Она владеет рядом крупнейших ТЦ в Астане и других крупных казахских городах, а также является главой благотворительного фонда «Аяла».

По данным Forbes она является одним из крупнейших рантье Казахстана с выручкой свыше 4 млрд тенге. В списке она занимает восьмое место по стране.

Рантье - лица, живущие за счет пассивного дохода от сдачи недвижимости, наличия вкладов в банке или регулярно получаемой прибыли от авторских прав.

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#тц
#счёт
#казахстан
#гражданство
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Глава Одинцовского округа проверил ход строительства корпуса Немчиновского лицея
12 июля 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Пристройку к Немчиновскому лицею, рассчитанную на 950 учеников, возводят в Одинцовском городском округе, ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 20,5%. Сейчас в будущей пристройке завершают монолитные работы и армирование вертикальных конструкций, продолжается прокладка наружных инженерных сетей.

«Масштаб проекта впечатляет, но вместе с тем требует особого подхода в соблюдении сроков и качества строительства», — отметил Андрей Иванов.
Глава округа также дал задание подрядчику сократить количество шумных и пыльных работ после начала учебного года, чтобы не мешать детям, которые будут заниматься в основном здании Немчиновского лицей.

Ввести пристройку в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#строительство
#школа
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Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО
12 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto/artoleshko

Сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, аферисты офрмляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.

Так, специалистами ведомства был обнаружен фальшивый сайт, на котором участникам спецоперации и их родственникам предлагалось ускорить процесс получения причитающихся им выплат. Для этого пользователи должны были указать свои персональные данные на фиктивных бланках СК. Затем мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы требующиеся для оформления необходимых документов.

Спикер Следственного комитета предупредила граждан, что ведомство ни при каких обстоятельствах не просит россиян переводить деньги и призвала не поддаваться на уловки мошенников.

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#деньги
#мошенники
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#пользователи
#стиль
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Спортсмен-паралимпиец Сокульский бесплатно получил участок земли в Подмосковье
12 июля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Земельный участок площадью 2,2 тыс. квадратных метров в селе Ершово Одинцовского городского округа бесплатно передали в собственность многократному чемпиону России, мировому рекордсмену в толкании ядра, участнику Паралимпиады в Токио Сергею Сокульскому, документы на землю спортсмену вручил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие состоялось на звенигородском стадионе «Спартак». Во встрече также приняли участие супруга Сокульского Алина и их семилетний сын Савелий.

«Сергей, Алина и Савелий, рад вас приветствовать на нашем легендарном стадионе «Спартак». Сегодня приехал, что лично вручить постановление на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в селе Ершово. Сергей, вы много делаете для развития паралимпийского движения, популяризации спорта и здорового образа жизни. Сердечно благодарю вас за это», — сказал Андрей Иванов.
Алине Сокульской глава округа вручил букет цветов, а Савелию — школьный рюкзак с подарками. Кроме того, Андрей Иванов поддержал предложение спортсмена о проведении на обновлённом стадионе «Спартак» в Звенигороде соревнований и сборов по лёгкой атлетике.

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#одинцово
#земельные участки
#одинцовский городской округ
#спортсмены
#андрей иванов
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Глава Клина Сокольская проверила ход очистки реки Сестры
12 июля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Расчистка реки Сестры ведётся в городском округе Клин по губернаторской программе «Реабилитация малых рек Подмосковья», ход работ проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы изначально настаивали на участии в масштабной программе. Не соглашались на какие-то усеченные варианты с узким перечнем работ. Мы добились, чтобы в программу вошла вся река в границах городской черты, это почти девять километров», — сказала Алёна Сокольская.
Она добавила, что клинские старожилы утверждают, что на их памяти реку никогда раньше не очищали, поэтому жители особенно благодарны подмосковным властям за включение Сестры эту экологическую программу.

В настоящее время расчистка ведётся в районе дамбы в 3-м микрорайоне, береговую линию очищают вручную, а донный мусор земснаряд собирает в специальные резервуары.

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#клин
#река
#экология
#алёна сокольская
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На маршруты Клина вышли три новых автобуса
12 июля 2024, 11:29

Фото: пресс-служба «Мострансавто»

Три новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 начали обслуживать маршруты «Мострансавто» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Новые автобусы курсируют по маршрутам №22 «Клин – Зубово – Соголево», № 27 «Клин – Андрианково – Орлово» и 49 «Клин – Давыдково – Соголево», — отмечается в сообщении.
ЛиАЗ 5292 — низкопольный автобус большого класса, они могут перевозить до ста пассажиров, причём 41 место — посадочное. Кресла в автобусе мягкие, оборудованные ремнями безопасности и оснащённые сетчатыми карманами. В салоне размещены багажные полки, есть система кондиционирования и видеонаблюдения, а также электронные таблички-рейсоуказатели. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-розетки для зарядки гаджетов.

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#клин
#автобус
#автобусы
#мострансавто
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Стало известно, зачем в зоопарке стали кормить животных «леденцами из крови»
В США амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови
12 июля 2024, 10:42

Фото: istockphoto/CottonCandyClouds

В Соединенных Штатах Америки амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови. Об этом пишет KSN.
Произошло это в зоопарке в Денвере, штат Колорадо. Сообщается, что вольеры там оснащены кондиционерами. Однако большинство животных предпочитают свежий воздух. Сотрудникам приходится придумывать креативные способы помочь им перенести жару.

Амурские тигры привыкли к более холодному климату. Поэтому смотрители решили кормить их замороженными мясными «леденцами» и «мороженым» из крови.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Он хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Это самец, родившийся в декабре прошлого года.

Перечислены главные особенности характера панды Катюши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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