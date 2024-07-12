Капремонт школы в Больших Вязёмах завершат до 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Капитальный ремонт проводится в здании Большевязёмского отделения Голицынской школы №2, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%, все работы должны быть завершены до начала учебного года. Ход ремонта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В проверке также приняли участие член местного Совета депутатов Владимир Сёмин представители родительского комитета школы и инициативные жители.
Андрей Иванов отметил, что ремонт ведётся в соответствии с графиком.
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Андрей Иванов отметил, что ремонт ведётся в соответствии с графиком.
«Рабочие выполняют финальную отделку помещений, красят стены в классах, укладывают линолеум, заканчивают монтировать слаботочные системы, а также готовят актовый зал к укладке ламината. В ближайшие дни начнут ставить дверные блоки», — уточнил Иванов.Он добавил, что ремонт здания планируется закончить до конца июля, а спортивное ядро на пришкольной территории должно быть готово к 20-м числам августа.
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Лев Каштанов