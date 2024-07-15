Глава Одинцова Иванов назвал срок окончания реконструкции привокзальной площади

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Реконструкцию привокзальной площади в Одинцове завершат в сентябре – октябре.
Об этом во время проверки хода работ объявил глава городского округа Андрей Иванов.
Сейчас рабочие обустраивают «островки» для посадки и высадки пассажиров автобусов и маршруток, устанавливают металлические навесы.
После реконструкции движение общественного транспорта на площади станет упорядоченным. Многие жители и гости Одинцова отмечали, что иногда сложно найти свой автобус.
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Сейчас рабочие обустраивают «островки» для посадки и высадки пассажиров автобусов и маршруток, устанавливают металлические навесы.
«Это знаковый проект. К его реализации мы несколько лет шли вместе с инвестором, торговым комплексом «Одинцовское Подворье». Работы стартовали в начале июня. Уже сделаны два из четырёх «островков», на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа – четвёртая», – рассказал ИвановОн добавил, что в рамках проекта «Умная остановка» посадочные площадки оснастят электронными табло с расписанием. Программное обеспечение поможет прогнозировать реальное время прибытия и отправления общественного транспорта на основе информации от перевозчиков.
После реконструкции движение общественного транспорта на площади станет упорядоченным. Многие жители и гости Одинцова отмечали, что иногда сложно найти свой автобус.
«Теперь ближе к железнодорожной платформе будут останавливаться внутригородские автобусы, обслуживающие старую территорию Одинцова, у первой линии «островков» – маршруты в новые микрорайоны, в том числе в Новую Трёхгорку и ЖК «Гусарская баллада». На второй линии перед входом в торговый комплекс пассажиров будут ждать автобусы большого класса, которые едут за территорию Одинцова. Отдельное пространство выделят для рейсов в микрорайоны № 8 и № 9», – уточнил Иванов.На площади оборудуют отдельную площадку для такси и пространство для остановки автобусов между рейсами. Кроме того, установят знаки, ограничивающие въезд личного транспорта.
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Лора Луганская