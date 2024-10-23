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Глава Одинцова Иванов проверил готовность к зиме дома в посёлке Назарьево

23 октября 2024, 16:24
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к зиме многоквартирного дома №18 в посёлке Назарьево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Шестиэтажное здание было построено в 1982 году. В 46 квартирах проживают более 100 человек. Как сказал Иванов, в преддверии отопительного периода дом успешно прошёл обязательную процедуру получения паспорта готовности.
«При подготовке к зиме в доме отремонтировали крышу, промыли и опрессовали более 570 погонных метров сетей, удалили биологические наросты на крыше входной группы и козырьке. Мы поговорили с жителями, и они подтвердили, что тепло на объект подано», – рассказал глава.


По его словам, в квартирах комфортно, проблем с температурой нет. Зафиксировано пожелания на будущее – обустроить освещение перед входом и на улице. Также будет проведено собрание собственников жилья и отправлена заявка на включение дома в программу капремонта

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#московская область
Московская область стала одной из самых активных участников проекта «Знание»
23 октября 2024, 17:03

Фото: Министерство образования Московской области

Московская область вошла в число лидеров по количеству участников образовательного проекта «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий», организованного Российским обществом «Знание», сообщает Министерство образования Московской области.
В проекте от Московской области участвовали 4704 человека, что является одним из лучших результатов.

Общее количество участников просветительского проекта составило более 170 тысяч человек, стартовавший в июле текущего года и охватывающий 89 субъектов Российской Федерации.

В рамках данного образовательного мероприятия проводились лекции, мастер-классы и тематические викторины, которые помогли участникам лучше понять историю знаменитого торгового пути и его значение в становлении российской государственности.

Кроме того, в проекте около 4 тысяч человек зарегистрировались для участия во Всероссийской онлайн-викторине, где 487 команд из 77 регионов страны проверили свои знания по истории торговых путей IX-X веков. Команды боролись за победу в пяти раундах, и по окончании викторины все участники получили сертификаты от Общества «Знание».

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#подмосковье
#образование
#проект
#сертификат
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В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами
«Ъ»: замедление электросамокатов в Москве сократило число ДТП на 48%
23 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/Zoran Zeremski

В Москве за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Об этом со ссылкой на данные ЦОДД Москвы пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что также произошло значительное снижение наездов на пешеходов – на 67%. Эксперимент по ограничению скорости арендных электросамокатов начался 15 июля.

На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и иных «медленных» зонах — до 5-15 км/ч. Уточняется, что официальные итоги эксперимента будут подведены до конца этого года. Столичные власти намерены обсудить возможность внедрения данной практики в других районах города в следующем году.

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Капремонт плотины на реке Вязёмка в Назарьеве завершат в 2026 году
23 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Проект капремонта плотины на реке Вязёмка в посёлке Назарьево подготовят в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
В августе объект передали в муниципальную собственность от Управления делами президента. Глава муниципалитета Андрей Иванов оценил состояние плотины и сообщил, что после этого плотину начали активно эксплуатировать силами муниципального бюджетного учреждения.
«Экспертиза показала, что износ сооружения уже превысил 60%, поэтому оно работает в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживает «Одинцовское городское хозяйство», которое проводит текущий ремонт. Это позволит без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг – капремонт. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026-м», – уточнил Иванов.
Ремонт будут выполнять по программе губернатора Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от растительности, восстановление настила смотрового мостика и окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на объекте ведут регулярный мониторинг.

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#андрей иванов
#одинцово
#капремонт
#капитальный ремонт
#плотина
#река
#подмосковье
#московская область
#проект
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В Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную
23 октября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подольске снесли заброшенное строение нежилого назначения – бывшую котельную. Оно располагалось у дома № 11 по улице Суворова, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание бывшей котельной. Строение располагалось в непосредственной близости от жилой застройки.
«Оно долгое время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Со временем практически полностью разрушились элементы строительных конструкций. В результате было решено включить объект в перечень для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По его словам, силами администрации городского округа здание снесли. Сейчас территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.

По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа выявлено 320 объектов незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 238, что составляет 74% от общего количества.

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#аварийное здание
#подмосковье
#московская область
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«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров
Психолог Зберовский: «Монастыринг» позволяет придумать себе смысл
23 октября 2024, 15:28

Фото: iStock/Igor Zubkov

«Монастыринг» — новый тренд молодого поколения. Популярность «монастыринга» может быть связана с тем, что зумеры в большинстве своем заинтересованы в личностном развитии и получении нового опыта. Говорят, что в отличие от поездки в обычное путешествие, временное проживание в монастыре помогает юноше или девушке задействовать сразу несколько пластов личности. Так ли это?
Профессор, доктор культурологии, психолог Андрей Зберовский в беседе с «Радио 1» сообщил, что зумеры склонны к трендам, которые постоянно меняются.
«Мы помним, как на протяжении десятилетия все считали святым долгом ехать на Бали, пожить там, переосмыслить себя, прийти к духовным ценностям. Сейчас также процветает Непал, там все стараются прикоснуться к Далай Ламе, познать какие-то истины», — сказал эксперт.

По его словам, подобные около идеологические тренды были, есть и будут, потому что, в современном мире нет тех векторов, которые подходят всем.
«Люди — существа экзистенциональные, мы стараемся себе придумать смысл. А когда нет какой-то конкретной концепции, когда мы, например, строим коммунизм, капитализм, летим к звездам, тогда пытаются придумать какие-то свои искусственные заменители смыслов. Кто-то идет в пещеры, кто-то идет в монастыри, кто-то держит аскезу», — объяснил психолог.

Он добавил, что «монастыринг» создает ощущение важности, причастности себя к каким-то большим течениям.
«Как психолог я отношусь к этому тренду с понимаем и позитивом. Если человеку это дает сил, прибавляет стимул к жизни, дарит ощущения и уважением к самому себе, то пожалуйста. Лишь бы никто не страдал из окружающих. Обретение смыслов из уже апробированных моделей было всегда»,— высказался о своем взгляде собеседник.

Именно в этом возрасте (от 18 до 30 лет), по его мнению, нужны какие-то свершения, неудобства, приключения, эмоциональные переживания, если этого не испытать, то потом это сделать будет сложно.

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#рпц
#люди
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Москвичам раскрыли, когда прекратятся дожди
Синоптик Позднякова спрогнозировала прекращение дождей в Москве к выходным
23 октября 2024, 15:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве прекратятся к ближайшим выходным.
«Что касается температурного режима – ночи станут прохладнее. В ночь на субботу уже возможна по области и отрицательная температура, до минус 2°C. А дневная температура в выходные дни будет в пределах 5-10°C», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А вот в пятницу, по словам специалиста, возникнет ощущение значительного похолодания из-за сильного ветра.

«В четверг ожидается небольшой дождь. Затем атмосферное давление в регионе будет расти, и уже в пятницу небольшой дождь пройдёт лишь местами. Температура воздуха в ночные часы останется положительной. Но будет плотный северо-западный ветер, дневная температура будет в пределах где-то 6-8°С, она будет близка к климатической норме, но ощущение в пятницу будет, что стало значительно прохладнее из-за ветра», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД на фоне сильного ветра.

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#ветер
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#осень
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Россияне назвали самые перспективные подработки
Опрос: Самая перспективная подработка для россиян – фриланс
23 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/Mariia Borovkova

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.
На втором месте в этом рейтинге для респондентов оказалась интернет-торговля, на третьем — онлайн-программирование. Далее следуют профессия рабочего и удалённая техподдержка.

«По 18% опрошенных проголосовали за соцсети и контент-маркетинг, а также за работу курьером в службах доставках или водителем в такси. 16% респондентов заинтересованы услугами по уборке и ремонту. 13% участников исследования отметили другие варианты, среди которых открытие собственного дела, бухгалтерия и юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.

А в Москве 24 октября состоится фестиваль карьеры «Рабочий класс».

«Промышленность сегодня – наиболее перспективное направление для развития карьеры. За последние пять лет объём производства в Москве вырос в два раза. В нашей базе представлено свыше 50 тыс. вакансий. Мы приглашаем всех желающих на фестиваль «Рабочий класс», где гостей ждёт встреча с представителями ведущих предприятий города», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города слова руководителя центра «Профессии будущего» Андрея Тарасова.

Ранее опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.

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#работа
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Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество ремонта дороги в Папушево
23 октября 2024, 14:18

Глава Одинцовского района (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)

Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество нового асфальта, уложенного на дороге в деревне Папушево. Длина объекта составляет 1,36 км, ремонтные работы проводились за счёт средств инвестора и завершились в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По словам главы муниципалитета, обновлённой дорогой пользуются около 700 человек — жители Папушево, коттеджных посёлков и СНТ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда,чтобы развести встречные потоки,поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором,уверен, что эти "карманы" в ближайшемб удущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — сообщил Иванов.
Во время беседы с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой. Глава поручил профильным службам провести ревизию и восстановить коммуникации.

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#глава
#проверки
#одинцово
#московская область
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В связи с переносом праздничных дней расписание поездов будет изменено
23 октября 2024, 14:10

Фото: istockphoto / Rafal Ganowski

В связи с переносом выходных дней, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК и МЖД внесут изменения в расписание поездов. Это коснётся графика движения поездов на территории Московского транспортного узла, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
С 1 по 4 ноября пригородные поезда будут ходить по следующему расписанию:

  • 1 ноября — по расписанию четверга;
  • 2 ноября — по расписанию пятницы;
  • 3 ноября — по расписанию субботы;
  • 4 ноября — по расписанию воскресенья.
Для удобства пассажиров в эти дни будут назначены дополнительные экспрессы.

На Казанском направлении:

  • 2 ноября — поезда № 7050 и 7052 (Казанский вокзал — Рязань-2);
  • 3 и 4 ноября — поезда № 7084В (Рязань-1) и 7085В (Рязань-1 — Казанский вокзал);
  • 4 ноября — поезд № 7051 (Рязань-2 — Казанский вокзал);
На Киевском направлении:

  • 1 ноября — поезд № 7185 (Апрелевка — Киевский вокзал);
  • 1, 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7007/7008 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7184 (Апрелевка — Киевский вокзал);
  • 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7005/7006 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7023/7024 (Калуга-1 — Киевский вокзал);
  • 3 и 4 ноября — поезда № 7025/7026 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7027/7028 (Калуга-1 — Киевский вокзал).
На Курском направлении:

  • 1 ноября — поезд № 7157 (Курский вокзал — Серпухов);
  • 2 ноября — поезд № 7051 (Курский вокзал — Тула-1 Курская);
  • 2 и 3 ноября — поезд № 7040 (Тула-1 Курская — Курский вокзал);
  • 2 и 4 ноября — поезд № 7041 (Курский вокзал — Тула-1 Курская)
На Савеловском направлении:

  • 3 и 4 ноября — поезда № 7042 (Савеловский вокзал — Большая Волга) и 7043 (Большая Волга — Савеловский вокзал)
На Ярославском направлении:

  • 1, 2 и 3 ноября — поезда № 7011 (Александров — Ярославский вокзал) и 7012 (Ярославский вокзал — Александров);
  • 1, 2 и 4 ноября — поезда № 7021 (Александров — Ярославский вокзал), 7022 (Ярославский вокзал — Александров) и 7127 (Пушкино — Ярославский вокзал)
Изменения в расписании также повлияют на тарифы фирменных экспрессов. Актуальную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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#цппк
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