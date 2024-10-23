Глава Одинцова Иванов проверил готовность к зиме дома в посёлке Назарьево

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к зиме многоквартирного дома №18 в посёлке Назарьево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Шестиэтажное здание было построено в 1982 году. В 46 квартирах проживают более 100 человек. Как сказал Иванов, в преддверии отопительного периода дом успешно прошёл обязательную процедуру получения паспорта готовности.
По его словам, в квартирах комфортно, проблем с температурой нет. Зафиксировано пожелания на будущее – обустроить освещение перед входом и на улице. Также будет проведено собрание собственников жилья и отправлена заявка на включение дома в программу капремонта
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«При подготовке к зиме в доме отремонтировали крышу, промыли и опрессовали более 570 погонных метров сетей, удалили биологические наросты на крыше входной группы и козырьке. Мы поговорили с жителями, и они подтвердили, что тепло на объект подано», – рассказал глава.
По его словам, в квартирах комфортно, проблем с температурой нет. Зафиксировано пожелания на будущее – обустроить освещение перед входом и на улице. Также будет проведено собрание собственников жилья и отправлена заявка на включение дома в программу капремонта
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Лора Луганская