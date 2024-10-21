Глава Одинцовского района встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1

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Глава Одинцовского района Андрей Иванов, заместитель главы администрации Олег Дмитриев, руководитель районного управления образования Ольга Ткачёва и председатель районного Совета депутатов Татьяна Одинцова встретились с родителями учеников Голицынской школы № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14 октября учебное заведение закрыто на капитальный ремонт в рамках президентской программы. В настоящее время идёт подготовительный этап — вывоз старой мебели и оборудования, в помещениях начинаются демонтажные работы.
Во время капитального ремонта учеников Голицынской школы № 1 распределили по другим учебным заведениям муниципалитета: старшеклассников (с 5 по 11 класс) приняли в Кубинской СОШ № 1, носящей имя героя России И. В. Ткаченко, а учеников младших классов — в Ликинской школе. Для организованной перевозки детей было арендовано 14 автобусов.
Основная проблема связана с местом посадки и высадки детей. В настоящее время это остановка возле магазина «Дикси» на Петровском шоссе, и жителям микрорайонов Западный и Проспект Керамиков приходится идти около двух километров вдоль дороги, чтобы добраться до неё. Безопасность площадки для посадки и высадки пока не соответствует требованиям.
Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику найти альтернативные места, которые будут удобны для учащихся и их родителей.
Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно работать с ГИБДД для временного изменения движения на отдельных участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно забирать и доставлять учеников.
На остановке возле магазина «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на проезжую часть, а также организовать дежурство с участием представителя транспортной компании и сотрудников УМВД России по Одинцовскому району.
Андрей Иванов также распорядился разместить рядом со остановкой указатели пешеходных переходов и лежачих полицейских.
Кроме того, для родителей учеников будет проведён опрос о концепции благоустройства пруда, расположенного на территории учебного заведения.
Также подрядчик установит новый забор по периметру, решит вопрос разделения столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, проведёт тщательное обследование фундамента здания, так как оно находится на сложной почве, и оборудует помещение для хранения лыж — одного из самых популярных видов спорта среди учеников.
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«Голицынская школа №1 попала в президентскую программу капитального ремонта — в следующем году это будет полностью реконструированное здание. Здесь заменят фасады, кровлю, все внутренние коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, качественно обновят пищеблок, благоустроят территорию и спортивное ядро. Объект приведём в соответствие со стандартами, которые применяются в Московской области при возведении новых учебных заведений», — сообщил Иванов.
Во время капитального ремонта учеников Голицынской школы № 1 распределили по другим учебным заведениям муниципалитета: старшеклассников (с 5 по 11 класс) приняли в Кубинской СОШ № 1, носящей имя героя России И. В. Ткаченко, а учеников младших классов — в Ликинской школе. Для организованной перевозки детей было арендовано 14 автобусов.
Основная проблема связана с местом посадки и высадки детей. В настоящее время это остановка возле магазина «Дикси» на Петровском шоссе, и жителям микрорайонов Западный и Проспект Керамиков приходится идти около двух километров вдоль дороги, чтобы добраться до неё. Безопасность площадки для посадки и высадки пока не соответствует требованиям.
Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику найти альтернативные места, которые будут удобны для учащихся и их родителей.
Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно работать с ГИБДД для временного изменения движения на отдельных участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно забирать и доставлять учеников.
На остановке возле магазина «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на проезжую часть, а также организовать дежурство с участием представителя транспортной компании и сотрудников УМВД России по Одинцовскому району.
Андрей Иванов также распорядился разместить рядом со остановкой указатели пешеходных переходов и лежачих полицейских.
Кроме того, для родителей учеников будет проведён опрос о концепции благоустройства пруда, расположенного на территории учебного заведения.
Также подрядчик установит новый забор по периметру, решит вопрос разделения столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, проведёт тщательное обследование фундамента здания, так как оно находится на сложной почве, и оборудует помещение для хранения лыж — одного из самых популярных видов спорта среди учеников.
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Дайана Хусинова