Капремонт плотины на реке Вязёмка в Назарьеве завершат в 2026 году

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Проект капремонта плотины на реке Вязёмка в посёлке Назарьево подготовят в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
В августе объект передали в муниципальную собственность от Управления делами президента. Глава муниципалитета Андрей Иванов оценил состояние плотины и сообщил, что после этого плотину начали активно эксплуатировать силами муниципального бюджетного учреждения.
Ремонт будут выполнять по программе губернатора Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».
Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от растительности, восстановление настила смотрового мостика и окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на объекте ведут регулярный мониторинг.
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«Экспертиза показала, что износ сооружения уже превысил 60%, поэтому оно работает в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживает «Одинцовское городское хозяйство», которое проводит текущий ремонт. Это позволит без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг – капремонт. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026-м», – уточнил Иванов.
Ремонт будут выполнять по программе губернатора Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».
Первоочередные работы на гидротехническом сооружении включали расчистку тела плотины и водосброса от растительности, восстановление настила смотрового мостика и окраску металлических конструкций антикоррозийной краской. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на объекте ведут регулярный мониторинг.
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Лора Луганская