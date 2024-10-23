Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество ремонта дороги в Папушево

Глава Одинцовского района (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)
Глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество нового асфальта, уложенного на дороге в деревне Папушево. Длина объекта составляет 1,36 км, ремонтные работы проводились за счёт средств инвестора и завершились в августе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
По словам главы муниципалитета, обновлённой дорогой пользуются около 700 человек — жители Папушево, коттеджных посёлков и СНТ.
Во время беседы с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой. Глава поручил профильным службам провести ревизию и восстановить коммуникации.
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«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда,чтобы развести встречные потоки,поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором,уверен, что эти "карманы" в ближайшемб удущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — сообщил Иванов.
Во время беседы с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой. Глава поручил профильным службам провести ревизию и восстановить коммуникации.
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Дайана Хусинова