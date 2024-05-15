Глава Одинцово Иванов провел личный приём граждан в Звенигороде

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Одинцовского
Глава Одинцово Андрей Иванов провел личный прием граждан в Барвихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа Одинцовского.
В рамках встречи были подняты вопросы, которые больше всего волновали граждан. В числе которых была ликвидация заброшенного объекта ЗАО «Барвиха Вилладж».
Также подняли вопрос об организации кругового движения и парковочных карманов вблизи Барвихинской школы.
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«В судебном порядке мы оспорили данное решение, сейчас производство возобновилось и находится на контроле судебных приставов. До 30 октября должны получить решение. В ближайшее время встретимся с конкурсным управляющим. Если ему нужна наша помощь во взаимодействии с кредиторами и акционерами — мы готовы подключиться», — подчеркнул Андрей Иванов.
Также подняли вопрос об организации кругового движения и парковочных карманов вблизи Барвихинской школы.
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Мира Полтева