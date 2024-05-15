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В Жуковке озеленили сквер у памятника погибшим землякам

15 мая 2024, 13:45
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В деревне Жуковка в сквере у памятника-обелиска погибшим землякам завершены работы по озеленению. Там также установили лавочки из дуба и флагштоки, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа. Обновлённый сквер осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов.
«С наступлением тёплой погоды высадили многолетние цветы и более 200 кустарников. Также до конца весны подрядная организация смонтирует перед обелиском информационные стенды. Основания для них уже готовы. По результатам благоустройства удалось выполнить две задачи – сохранить традиции, концепцию места памяти и в то же время создать современное, уютное пространство для тихого отдыха», – сказал Иванов.
Как отметили в администрации, основные работы по благоустройству сквера у выполнили ещё в конце прошлого года. Они велись в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».



Стелу памятника отремонтировали и облицевали гранитными плитами, защитили от осадков и разрушения металлическими колпаками, обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили газон. Кроме того, на объекте смонтировали систему видеонаблюдения.

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#московская область
В Красногорске прошло обсуждения проекта в северной части города
15 мая 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Заместитель Главы городского округа Красногорск Илья Борщёв отметил,что реализация проекта предусматривает развитие территории с учетом всех особенностей природного ландшафта. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
В Красногорске проходят общественные обсуждения, в рамках которых можно внести предложения и замечания в части проекта внесения изменений в генплан по территории в северной части города.

«Предполагается, что немногим более половины территории займет жилая застройка. На остальной части планируется размещение детского сада, школы, поликлиники, спортивной инфраструктуры. Кроме того, в жилой застройке разместят пункт полиции, отделение связи и МФЦ. Природная зона также получит развитие в виде благоустроенной набережной, зоны отдыха, горнолыжного комплекса, трассы для соутюбинга. Летом трасса также будет использоваться, но уже под маутинбайк, тюбинг или родельбан», – поделился гзамлавы Красногорска Илья Борщёв.

В рамках таких обсуждений жители могут высказать своё мнение о представленном проекте

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#красногорск
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В Мытищах начался монтаж фундаментной плиты детсада на 225 мест
15 мая 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, возводят в микрорайоне Метровагонмаш в Мытищах, в настоящее время на объекте ведётся строительство фундамента, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас завершена разработка грунта до проектных отметок и устройство котлована, начался монтаж фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.
По проекту, общая площадь трёхэтажного детского сада составит 4,5 тыс. квадратных метров, там оборудуют помещения для девяти групп по 25 человек в каждой с игровыми, спальнями, гардеробными, столовой с кухней и медпунктом. В групповых ячейках, расположенных на первом этаже, предусмотрены тёплые полы. Кроме того, в здании будут залы для занятий физкультурой и музыкой. А на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха с теневыми навесами.

Завершить строительство детского сада планируется в четвёртом квартале будущего года.

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#детский сад
#детсад
#главгосстройнадзор мо
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В Одинцовском округе обновили хоккейную коробку
15 мая 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Хоккейную коробку капитально отремонтировали в посёлке Дома отдыха «Огарёво» в Одинцовском городском округе качество проведённых работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Руководитель округа отметил, что этот спортивный объект всегда был очень популярен у жителей.

«Со временем резиновое покрытие пришло в негодность. Порядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки — 665 квадратных метров — уложила новый слой покрытия. Его толщина — почти полтора сантиметра», — сказал Иванов.
Он добавил, что в ходе работ была нанесена разметка, установлены новые ворота, баскетбольные кольца и сетка для волейбола.

В ходе визита Андрей Иванов осмотрел также новую площадку для воркаута, обустроенную около хоккейной коробки. Там уложили резиновое покрытие, установили четыре тренажёра, а также скамейки и урны.

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В Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат»
Гибатдинов: отказ от понятия «бакалавриат» поможет вернуть былую подготовку
15 мая 2024, 13:18

Фото: iStock/fpphotobank

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что решение отказаться от понятия «бакалавриат» поможет вернуть выпускникам прежний уровень подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гибатдинова, система высшего образования не должна разделяться на этапы. Он подчеркнул, что уровень подготовки бакалавриата серьезно уступает подготовке по программам специалитета.

Парламентарий отметил, что бакалавриат является одним из последствий Болонского процесса, который «фактически был навязан России». Гибатдинов также напомнил, что приоритетной задачей указа российского лидера является реформирование национальной системы высшего образования.

Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России не станет понятия «бакалавр».

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#егэ
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#рф
#образование
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В Подмосковье стартовали программы по переподготовке для мам в декрете
15 мая 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Первые в этом году программы по повышению квалификации и переподготовке женщин в декрете стартовали в Московской области, на них записались уже более 20 жительниц региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
«На этой неделе обучение началось по программам, позволяющим получить профессию флориста, специалиста по государственным закупкам, косметолога, делопроизводителя и специалиста по охране труда. Всего женщинам в декрете предлагается на выбор 21 новая профессия», — отмечается в сообщении.
Обучение проводится в онлайн-формате. По завершении программы предусмотрена итоговая аттестация, при успешном прохождении которой слушательница получает соответствующий документ: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии рабочего и пр.

Подробнее узнать о программах для профессиональной переподготовки женщин в декрете можно по телефону регионального Центра занятости населения: 7-4967-63-04-13, доб. #721, #730, #735 или написав на электронную почту msrcznmo_uchi@mosreg.ru.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог
15 мая 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала сезона завершили ремонт почти 140 км покрытия муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив около 140 км покрытия. Сейчас работы продолжаются на 215 участках дорог. Активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском городском округе, Мытищах и Люберцах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
При этом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировали 14 дорог. На муниципальной сети обновили покрытие 84 дорог общей протяжённостью 65 км. На участках ремонта уложили асфальтобетонное покрытие и щебень.

По данным ведомства, всего в рамках ремонтного сезона года планируется отремонтировать более 1 тыс. дорог. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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В Минцифры рассказали об отслеживании преступников с помощью системы биометрии
Минцифры не рассматривает вопрос отслеживания преступников с помощью ЕБС
15 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/pixinoo

Минцифры России не прорабатывает и не обсуждает вопрос отслеживания преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), поскольку это запрещено законом. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.
Ранее в этот день издание «Известия», ссылаясь на материалы заседания комиссии Госсовета России написало, что комиссия поручила Минцифры рассмотреть возможность установления личности нарушителя по фото- и видеоматериалам Единой биометрической системы с последующим упрощением процедуры привлечения к административной ответственности. Отмечается, что для наложения автоматических штрафов за переход улицы в неположенном месте, курение или распитие алкоголя в общественных местах необходимо использовать камеры с искусственным интеллектом.

В Минцифры подчеркнули, что ЕБС не будет использоваться в оперативно-розыскной деятельности и не связана с городскими системами видеонаблюдения. Также нельзя принудить людей использовать систему и регистрироваться в ней.

В ведомстве добавили, что система разработана исключительно для повышения доступности сервисов и используется на добровольной основе.

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#биометрия
#преступники
#минцифры
#камеры
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В России проводится туристический конкурс «Путешествуй больше!»
15 мая 2024, 12:25

Фото: iStock/Choreograph

14 июня на ВДНХ состоится награждение победителей Международного конкурса «Путешествуй больше!», об этом сообщили в пресс-службе организации «Национальные приоритеты».
Конкурс стартовал ещё 6 мая, а церемония награждения будет проводиться 14 июня на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

«Основные номинации в рамках российского трека включают: «Открытие года» – приз за продвижение новых туристических направлений, «Маршрут построен» – оценка межрегиональных туристических проектов, «Культурный код» – продвижение культурно-познавательного и событийного туризма, «Вкус России» – проекты в области гастрономического событийного туризма и «В сердце природы» – продвижение экологического туризма», — уточнили в пресс-службе.

Подробнее об условиях, призах, а также о возможности подать заявку на участие можно узнать на сайте: https://rustravelforum.com.

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#путешествия
#вднх
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Суд в среду рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову
Суд рассмотрит жалобу на четырёхлетний приговор Игорю Стрелкову 15 мая
15 мая 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит апелляционную жалобу на четырёхлетний приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судебное заседание начнётся в 14:00. Оно пройдёт в закрытом режиме, также как и слушания дела в суде первой инстанции.

Напомним, что в конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырём годам колонии общего режима и запретил в течение трёх лет администрировать сайты. Причиной для этого стали посты в Telegram, в которых он публично призывает к осуществлению экстремистской деятельности. Его задержали 21 июля прошлого года, тогда же был наложен арест. Сам Гиркин вину не признаёт.

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#игорь стрелков
#суд
#приговор
#жалобы
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