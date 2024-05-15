В Жуковке озеленили сквер у памятника погибшим землякам

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В деревне Жуковка в сквере у памятника-обелиска погибшим землякам завершены работы по озеленению. Там также установили лавочки из дуба и флагштоки, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа. Обновлённый сквер осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов.
«С наступлением тёплой погоды высадили многолетние цветы и более 200 кустарников. Также до конца весны подрядная организация смонтирует перед обелиском информационные стенды. Основания для них уже готовы. По результатам благоустройства удалось выполнить две задачи – сохранить традиции, концепцию места памяти и в то же время создать современное, уютное пространство для тихого отдыха», – сказал Иванов.Как отметили в администрации, основные работы по благоустройству сквера у выполнили ещё в конце прошлого года. Они велись в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».
Стелу памятника отремонтировали и облицевали гранитными плитами, защитили от осадков и разрушения металлическими колпаками, обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили газон. Кроме того, на объекте смонтировали систему видеонаблюдения.
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