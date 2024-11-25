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Глава городского округа Одинцово поздравил сотрудников ИФНС с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Глава Одинцовского района Андрей Иванов наградил лучших сотрудников ИФНС №22 и поздравил их с профессиональным праздником — Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На мероприятии также присутствовали руководители Краснознаменска и Власихи Владимир Пирогов и Герман Потапчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Кроме того, специалистов поздравили начальник инспекции Алексей Бородачёв, председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.

Глава района отметил, что ИФНС является одним из самых прогрессивных учреждений России, которое ежегодно улучшает налоговое администрирование и осуществляет цифровую трансформацию.



«Благодаря вашему вниманию и профессионализму, ответственному подходу формируется бюджет, который позволяет нам строить школы, детские сады, поликлиники, дороги, реализовать социальные проекты, а также повышать качество жизни людей. Ваша работа требует глубокого понимания финансовых потоков, процессов и умения работать с людьми», — сказал Иванов.
Глава Одинцовского района также подчеркнул, что налоговые органы стоят на страже интересов страны, обеспечивая доходы бюджетов всех уровней.

«В 2024 году были зарегистрированы более 4 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечено в налоговый оборот 1200 земельных участков. Через нашу совместную комиссию по погашению задолженности прошло 220 должников. За 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Московской области поступило более 9 миллиардов рублей, из них в результате работы комиссии – порядка 700 миллионов. Считаю, что это отличный совместный результат», — сообщил глава городского округа.
Следует отметить, что День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября. Этот праздник был учреждён 11 ноября 2000 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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#праздник
#одинцово
#поздравление
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#налоги
В Кашире вручили награды за победы на фестивалях ГТО
25 ноября 2024, 17:17

Тарасковская средняя школа заняла первое место по итогам осеннего фестиваля ГТО среди учащихся шестых классов, а также первое место во второй группе в фестивале «Девушки за ГТО!», награждение состоялось Учебно-методическом Центре управления образования по внедрению комплекса ГТО в образовательных учреждениях городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Кубки и грамоты за победу были вручены учительнице Тарасковской средней школы Евгении Проскуриной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фестивали комплекса ГТО среди школьников с 4 по 11 классы в округе Кашира проводятся регулярно в течение учебного года. Лучшие спортсмены определяются как в командном, так и в личном первенстве.

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#гто
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#спорт
#награды
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Сжегшего Коран по указке СБУ Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии
25 ноября 2024, 17:06

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Сжёгшего Коран возле соборной мечети в Волгограде Никиту Журавеля приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Он обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ).
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. В ходе заседания Журавель полностью признал свою вину. Наказание назначено ему по совокупности преступлений. В феврале суд в Чечне приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии за публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору.

Коран Журавель сжёг в мае прошлого года. На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ, 20-летний молодой человек рассказывает, что сделал он это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области. За это он должен был получить от кураторов 10 тысяч рублей.

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#коран
#сбу
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Глава Одинцовского округа провёл круглый стол с жителями Голицына
25 ноября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Встречу в формате круглого стола провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с жителями Голицына, мероприятие состоялось в Голицынской школе №2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Целью встречи стала проверка исполнения ранее данных поручений, а также обсуждение новых вопросов и принятие их в работу. Участники круглого стола обсудили ЖКХ, транспортный вопрос и прочие актуальные темы.
В частности, замглавы округа Мария Бажанова сообщила, что на контроле у администрации было 41 поручение, за прошедший период 15 из них выполнено, 25 сейчас находятся в работе и одно не выполнено.

Важной темой встречи стала реконструкция тепловых сетей.

«По поручению губернатора в этом году стартовала программа модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Буквально «с колес» мы успели выполнить 14 мероприятий, и на ближайшие три года тоже определяем приоритетные работы. У нас есть возможность попасть в программу, поэтому нужно оперативно оформлять заявку», — сказал Андрей Иванов.
Кроме того, глава округа поручил профильным службам в кратчайшие сроки проработать жалобу, поступившую от жильцов ЖК «Князь Голицын» на промерзание швов в стенах.

Обсуждались и другие актуальные вопросы и пути их решения.

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#андрей иванов
#одинцово
#одинцовский городской округ
#выездная администрация
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В Московской области с начала года благоустроили 90 объектов
25 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto.com/Nastco

90 различных общественных пространств благоустроили в Московской области в текущем году, это парки, лесопарки, пешеходные зоны, скверы и пр. Об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
«В этом году у нас всего благоустроено 90 объектов. Это 12 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зоны, пять набережных, скверы, детские скверы, скейтпарки и катки. На сегодняшний день у нас 80 объектов открыто и полностью функционирует, по десяти объектам идут завершающие работы. И три катка тоже сейчас готовятся к открытию», — сказал Михаил Хайкин.
Кроме того, в рамках программы «Светлый город» в регионе в 2024 году установили около 4 тысяч фонарных столбов и более 32 тысяч светильников.

Михаил Хайкин также отметил, что этой зимой в регионе будут работать 37 катков с искусственным льдом, большинство из которых — 27 — откроются 1 декабря, семь — 7 декабря и три — 16 декабря.

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#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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На территории Подмосковья до конца года откроют движение по 11 новым дорогам
25 ноября 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Движение по 11 новым дорогам общей протяжённостью 65 километров откроют в Московской области до конца года, общая протяжённость созданных в этом году транспортных артерий в регионе составит более 100 километров, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«В этом году ведётся строительство 17 объектов протяжённостью более 100 километров. Открыто шесть объектов — три федеральных и три региональных трассы. Их общая протяжённость составляет 37 километров. И ещё откроем 11 объектов — один федеральный и десять региональных общей протяжённостью 65 километров», — сказал Алексей Гержик.
Он отметил, что из федеральных объектов в этом году ввели в эксплуатацию обход Октябрьского, Обход сёл Ульнино и Непецино, а также пешеходный переход на 29 км трассы М-5 «Урал». Открытыми региональными объектами являются подъезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля в Красногорске, подъезд к школе у ЖК «Лобня-Сити» и подъезд к предприятию «Новатэк-СПГ в Кашире».

Открыть рабочее движение до конца года планируется на обходе деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе, также должен быть запущен проезд по мосту через реку Молодильня в Истре, Мытищинской хорде, Южно-Лыткаринской автодороге, Северному обходу Лобни, Володарскому шоссе, путепроводам в Аникеевке и Быкове, Пироговскому шоссе и обходу Тучково. Кроме того, должны быть завершены первый и второй этапы строительства развязки на Каширском шоссе.

Алексей Гержик также сообщил, что в 2025 году в Московской области стартует строительство 13 дорожных объектов общей протяжностью свыше 47 километров.

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#московская область
#подмосковье
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Суд национализировал «Горбушкин двор» олигарха Хотина: растрата миллиардов и прошение на СВО, что известно о деле банкира
25 ноября 2024, 15:54

Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Мещанский районный суд Москвы национализировал бизнес-центры и торговые комплексы, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По данным СМИ, речь идет о 27 объектах недвижимости площадью более 1,5 млн кв. метров. Что известно об имуществе и уголовном деле миллиардера расскажет «Радио 1».

Суд в Москве национализировал «Горбушкин Двор» Хотина


22 ноября Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП), разрешив конфискацию имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

По информации СМИ, истец запросил национализацию 27 объектов недвижимости, включая бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки. Общая площадь этих активов составляет более 1,5 миллиона квадратных метров. Среди ключевых объектов, которые должны быть переданы государству, можно выделить офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице площадью 135 тысяч квадратных метров, Loft Ville на Павелецкой набережной площадью 83 тысячи квадратных метров, Cherry Tower на Профсоюзной улице (120 тысяч квадратных метров) и «Фаворит» в Электролитном проезде (129 тысяч квадратных метров). Также в списке находятся торговые центры «Горбушкин Двор» и «Филион», занимающие 60 и 122 тысячи квадратных метров соответственно, расположенные в Багратионовском проезде.

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Алексей Хотин: биография


Алексей Хотин родился 21 мая 1974 года. В 19 лет он поступил в Российскую академию экономики имени Плеханова. За год до завершения учебного заведения Алексей основал свой парфюмерный бизнес, и его компания «Белкосмекс» быстро завоевала популярность. В дальнейшем Алексей вместе с отцом переехал в Москву.

Карьера и бизнес Алексея Хотина


Переезд в столицу России стал поворотным моментом в жизни Алексея. Вместе с отцом они начали новый бизнес, сосредоточив внимание на выкупе недорогих неликвидных предприятий химической промышленности. После приобретения они реорганизовывали эти компании и проводили ребрендинг. Благодаря новшествам предприятия начинали функционировать по новой модели, что обеспечивало им стабильный доход. Инвестиции, вложенные в покупку, быстро окупались.

Среди первых предприятий, которые семья Хотиных приобрела и успешно реорганизовала, можно выделить:

  • «Гелиос-М», производивший известные продукты, такие как «Шанте», «Знахарь», «Страна сказок»;
  • Московскую химическую фабрику, выпускавшую порошок «Биолан»;
  • Мыловаренный завод.
Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)


После того как у Алексея и его отца накопилось значительное количество активов, они основали холдинг под названием «CDS Group». Однажды Алексей успешно приобрел нежилое здание, которое после небольшого ремонта начали сдавать в аренду. Неожиданно этот бизнес оказался весьма прибыльным, и Хотин-младший решил активно развиваться в этой сфере. Со временем ему удалось приобрести недвижимость класса люкс.

Среди его известных приобретений можно отметить такие объекты, как «Красный богатырь», «Нижегородский» и технический парк «Синтез». Алексей проявил способность находить выгодные сделки, легко выявляя недорогие объекты, которые впоследствии приносили значительную прибыль. По данным Forbes, его доходы составляют около 700 миллионов долларов.


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Состояние Алексея Хотина


Помимо банка «Югра», бизнесмен владел обширным портфелем недвижимости. Предполагается, что у семьи Хотиных в собственности более 2 миллионов квадратных метров. Одной из крупных покупок стал отель «Четыре сезона», приобретенный в 2015 году.

Позже Алексей приобрел торговые комплексы «Горбушкин двор» и «Филион», общая стоимость сделки составила около 500 миллионов долларов.

Алексей имеет комфортабельную элитную яхту «Анюта», созданную компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Яхта, которая прежде находилась в Великобритании, сейчас оставлена в Каннах. В 2017 году Хотин приобрел еще одну яхту – «Сандра Стар», которую решил перегнать в Сочи.

Уголовное дело


В апреле 2018 года Алексей Хотин был задержан и помещен под домашний арест. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По данным следствия, в 2014 году Хотин решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.


Прошение об отправке на СВО


В середине ноября Алексей Хотин подал заявление о желании отправиться на фронт.

«Я воспользовался правом обратиться в суд с заявлением о своем желании участвовать в специальной военной операции, и это право у меня есть, как указано в приказе от 17 октября 2024 года, совместно изданном судебным департаментом Верховного суда и Минобороны», — отметил он на заседании.

Кроме того, Хотин попросил отменить обвинительный приговор или направить дело на новое рассмотрение, утверждая, что весь причиненный ущерб уже полностью возмещен.

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Глава Одинцовского района провёл инспекцию привокзальной площади в Голицыно
25 ноября 2024, 15:52

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, местные жители и представители профильных ведомств провели инспекцию привокзальной площади у станции Голицыно, так как регулярно поступают жалобы на качество обслуживания этой территории, включая ветхое состояние надземного перехода через железную дорогу и плохую зимнюю уборку станции, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Во время встречи также обсуждался внешний вид вокзала, который в прошлом году был включён в список объектов культурного наследия России. Однако это историческое здание нуждается в обновлении.

В следующем году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Местные жители обратили внимание на недостаток мусорных контейнеров возле торговых павильонов, и глава района распорядился установить дополнительные урны.

Одной из постоянных проблем является некачественная уборка снега и льда с пешеходных мостов. Скользкие ступени представляют опасность для жизни и здоровья пешеходов, особенно тех, кто имеет ограниченные возможности. В настоящее время разрабатывается проект подземного пешеходного перехода, который соединит две платформы, и установки лифта.

«Проектную документацию представят на отдельном совещании, которое мы проведём с представителями РЖД. Там же вновь поднимем вопрос уборки — мы ждём от ведомства качественного изменения подхода к содержанию территории», — отметил Иванов.
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#уборка
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#жители
#одинцово
#подмосковье
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Россиянам раскрыли лучшее время для отпусков в следующем году
Директор по персоналу Санина рекомендовала брать отпуск в январе
25 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что наилучшим вариантом дат отпуска будет 9-10 января, так как в это время получится отдохнуть 15 дней.
Выгодными датами отпусков она назвала и 28-30, 9-11 июня, а также месяцы март, февраль и декабрь. Не лучшим временем для отдыха станут июнь, ноябрь и май из-за меньшего количества рабочих дней.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, если вы хотите его продлить, — выбирать для отдыха месяц, в котором есть праздники и при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Так вы сможете отдохнуть дольше и при этом получить хорошую оплату труда за отработанные дни», — прокомментировала в беседе с RT Санина.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.

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#отпуск
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Глава городского округа Жуковский прибыл на место пожара в жилом доме
25 ноября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

25 ноября около 12:00 в одной из квартир жилого дома № 5а на улице Осипенко в городе Жуковский произошёл пожар. Возгорание случилось на 12-м этаже, в результате чего пострадали квартиры на 13-м и 14-м этажах. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Жуковского Борис Аубакиров и другие специалисты городской администрации немедленно прибыли на место происшествия.

«В настоящий момент пожар локализован, жертв нет. Собственника квартиры на 12 этаже ищем. В школе № 13 организован пункт временного размещения жителей данного дома, им будет обеспечено горячее питание. В 16.00 проведем в школе штаб для определения дальнейших мер помощи пострадавшим от пожара, в том числе по организации мест временного размещения людей», — сообщил Аубакиров.
Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях сообщали о хлопке. Стоит отметить, что дом не оснащён газовым оборудованием.

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