Глава городского округа Одинцово поздравил сотрудников ИФНС с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово
Глава Одинцовского района Андрей Иванов наградил лучших сотрудников ИФНС №22 и поздравил их с профессиональным праздником — Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На мероприятии также присутствовали руководители Краснознаменска и Власихи Владимир Пирогов и Герман Потапчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Кроме того, специалистов поздравили начальник инспекции Алексей Бородачёв, председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.
Глава района отметил, что ИФНС является одним из самых прогрессивных учреждений России, которое ежегодно улучшает налоговое администрирование и осуществляет цифровую трансформацию.
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Глава района отметил, что ИФНС является одним из самых прогрессивных учреждений России, которое ежегодно улучшает налоговое администрирование и осуществляет цифровую трансформацию.
«Благодаря вашему вниманию и профессионализму, ответственному подходу формируется бюджет, который позволяет нам строить школы, детские сады, поликлиники, дороги, реализовать социальные проекты, а также повышать качество жизни людей. Ваша работа требует глубокого понимания финансовых потоков, процессов и умения работать с людьми», — сказал Иванов.Глава Одинцовского района также подчеркнул, что налоговые органы стоят на страже интересов страны, обеспечивая доходы бюджетов всех уровней.
«В 2024 году были зарегистрированы более 4 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечено в налоговый оборот 1200 земельных участков. Через нашу совместную комиссию по погашению задолженности прошло 220 должников. За 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Московской области поступило более 9 миллиардов рублей, из них в результате работы комиссии – порядка 700 миллионов. Считаю, что это отличный совместный результат», — сообщил глава городского округа.Следует отметить, что День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября. Этот праздник был учреждён 11 ноября 2000 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Дайана Хусинова