Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел благоустроенный сквер в Голицыне

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Благоустройство сквера рядом с храмом Преподобного Серафима Саровского в городе Голицыно Одинцовского округа завершено, обновлённую локацию осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу по благоустройству сквер попал по итогам народного рейтингового голосования.
В рамках благоустройства в сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, отремонтировали мостик, установили уличное освещение, поставили скамейки и ограждения. Кроме того, на территории сквера установили детскую площадку, спортплощадку для командных игр и создали воркаут-зону.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Завершающим этапом благоустройства сквера станет озеленение, которое проведут весной.
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«Свыше десяти тысяч жителей проголосовали в прошлом году за то, чтобы облагородить эту территорию. Объект победил в III Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — напомнил Андрей Иванов.
В рамках благоустройства в сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, отремонтировали мостик, установили уличное освещение, поставили скамейки и ограждения. Кроме того, на территории сквера установили детскую площадку, спортплощадку для командных игр и создали воркаут-зону.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Завершающим этапом благоустройства сквера станет озеленение, которое проведут весной.
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Лев Каштанов