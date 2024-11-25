В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи начали выдавать собственникам квартир в корпусах №5, 6 и 10 в жилом квартале «Одинград. Семейный», расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В домах есть квартиры как с классическими, так и с европланировками, с гардеробными и гостевыми санузлами. В подъездах установлены бесшумные лифты, а входы сделаны безбарьерными — на уровне земли. Кроме того, имеются помещения для хранения колясок.«В корпусах №5, 6 и 10 расположено 725 квартир, общая площадь новостроек составляет 49 тысяч квадратных метров. Дома находятся на Западной улице в Одинцовском округе», — отмечается в сообщении.
По периметру квартала обустроена автостоянка. Кроме того, рядом с жилыми корпусами возводится многоэтажный паркинг.
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